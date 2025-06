“加藤清五郎”としてSNSでも注目を集める灘高3年生のKiichi(キイチ)が、本名名義でのアーティスト活動をスタートし、初作品となる1st Digital SG「回転する夜」を6月25日にリリースした。YouTubeなどでは“加藤清五郎”として存在感を放つ彼だが、音楽ではマルチな表現者としての一面も見せている。 「回転する夜」は、幾重にも回遊するメロディと緩やかなグルーヴが印象的なアーバンミニマルポップ楽曲で、気だるくもあどけなさが残る歌声により、夜に浮かぶ独白を淡々と綴るような一曲に仕上がっている。作詞・作曲・編曲はもとより、ジャケットデザインに至るまで全てKiichi本人が手がけたものだ。ミュージックビデオは、リリックを口ずさみながら夜の街を回遊する、衝動と静寂が交錯するような映像を楽しむことができる。 Kiichi 1st Digital SG「回転する夜」 2025年6月25日(水)リリース配信 https://Kiichi.lnk.to/RotatingNight X:https://x.com/kato_seigoroInstagram:https://www.instagram.com/kato_seigoroYouTube:https://www.youtube.com/@kato_seigoroTikTok:https://www.tiktok.com/@kato_seigoro

The post 灘高3年生の加藤清五郎、本名名義Kiichiとしてアーティスト活動開始 first appeared on BARKS.