Rin音が、3rdアルバム『error clock』を本日リリースした。 ◆Rin音 動画 3rdアルバム『error clock』は、2022年4月に発表された2ndアルバム『cloud achoo』以来、約3年ぶりのオリジナルアルバムで、パソコンのクロックエラーをテーマにした作品だ。アルバムには、好評公開中の映画『リライト』の主題歌「scenario」、同映画のインスパイアソング「貴方に晴れ」のほか、同じROOFTOPの仲間であるクボタカイ、asmiがそれぞれ参加した新曲「ダラダラする feat.クボタカイ」「テレスコープ feat.asmi」や、変態紳士クラブのメンバーであり、様々なミュージシャンのプロデュースワークを行っている音楽プロデューサー・GeGによるプロデュース楽曲「春と夜空」、そのほか新曲や今までリリースした楽曲など全14曲に加え、フィジカルCDには、ボーナストラック「snow jam - From THE FIRST TAKE」が収録された。 アルバムリリース日を迎えた本日、収録曲の「ダラダラする feat.クボタカイ」のミュージックビデオが公開となった。ミュージックビデオでは、Rin音とクボタカイが漫才師に扮し、舞台に立つ様子を描いた。さまざまな人気芸人を生み出した聖地、「浅草フランス座演芸場東洋館」(東洋館)にて撮影された。という なおRin音は、9月7日に東京・渋谷WWWにて<Rin音 SPECIAL LIVE 『PARALLEL』>を開催する。 ◾️3rdアルバム『error clock』発売日:2025年6月25日(水)価格:\4,000(税込)予約:https://rinne.lnk.to/errorclockPR ◆CD収録曲 M1 scenario M2 テレスコープ feat.asmi M3 春と夜空 M4 1cm M5 What’s up(Rin音・クボタカイ・asmi・A夏目) M6 qualia M7 Fruits feat.asmi M8 Good Bye feat.asmi M9 bible M10 ダラダラする feat.クボタカイ M11 箒星飴店 M12 宿木 M13 […]

The post Rin音、3年ぶりのフルアルバム『error clock』本日リリース。「ダラダラする feat.クボタカイ」MV公開も first appeared on BARKS.