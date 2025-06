清 竜人25が、最新EP『DARLING』を本日配信リリースした。 本作で新たに収録されている「竜人くんが大好きです!」は、清 竜人が2019年にイヤホンズ×内藤るな・高井千帆・平瀬美里(ex.ロッカジャポニカ)に提供し、自身もパフォーマンスした「竜人くんが大好きです♡」を新体制の清 竜人25でリアレンジした楽曲だ。その他、各夫人とのデュエット曲を含めた全5曲を収録したEPになっている。また、清 竜人と各夫人メンバーに加え、デュエット曲のアレンジに参加したアレンジャーからのコメントも初解禁となった。 ◆ ◆ ◆ 01.「竜人くんが大好きです!」アレンジャー:ハヤシベトモノリ (Plus-Tech Squeeze Box) 〇ハヤシベトモノリ (Plus-Tech Squeeze Box)コメント竜人くんからデモが届いた時「なんて良いメロなんでしょうね神か」と床に這いつくばってしばらく微妙に動けなかった。僕も夫人たち、清家さんたちと同じくらい(まるでワイングラスいっぱい溢れるくらいに!)竜人くんが大好きです!! 〇清 竜人コメント僕は物心がついた頃からずっと竜人くんのことが大好きです。もしかしたらその前から好きだったのかもしれません。そしてきっと明日も変わらず竜人くんのことが大好きなんだと思います。 ◆ ◆ ◆ 02.「私の方を向いてよ」(清 竜人×清 さきな)アレンジャー:SUKISHA 〇SUKISHAコメントKARESHIいるんだって」に続いてアレンジを担当しました!竜人さんとさきな夫人の素敵な結婚生活をうまく彩れたかなと思っています。末長くお幸せに!(^з^)-☆ 〇清 さきなコメント初めて聴いたとき、疾走感のあるメロディがとても心地良くてすぐに大好きな曲になりました。好きな人と一緒にいても離れていても変わらず想いが溢れるような一途な気持ちを歌った歌に感じて、とても苦しくてキラキラします。歌うのが難しい曲なので、ライブではいつもパニックですが精一杯丁寧に、竜人くんの声をよく聴いて息を合わせて歌っています♪ ◆ ◆ ◆ 03.「コラージュ」(清 竜人×清 凪)アレンジャー:Reo Anzai(w.a.u), Kota Matsukawa (w.a.u) 〇Reo Anzai(w.a.u), Kota Matsukawa (w.a.u)コメント真夜中の星空で2人で気球に乗っているようなメロメロのデュエットソングに、Kota Matsukawa & Reo Anzaiデュエットアレンジマジックでどこにもいけるハズ♡ 〇清 凪コメント竜人くんの作る世界観のなかでも、静かで綺麗で大好きな曲です!ツアーでたくさん歌ったので、ついにみなさんに音源できいていただけるのとても楽しみです! ◆ ◆ ◆ 04.「Surely!」(清 竜人×清 真尋)アレンジャー:粗品 〇粗品コメントこんにちは、竜人さんの弟粗品です。なので夫人の皆様は義姉にあたります。今回の楽曲なんですが、とても楽しく制作でき、またとても刺激になりました。竜人さんの音楽センスが超絶えげつなくて、それを決して壊さないように、色んな解釈を重ねながら、それでいて自分の音楽性も相談させて頂き、結果最高の一曲が出来ました!個人的には、プライベートでも交流のある竜人さんとこう言った形でお仕事をご一緒させて頂き、幻滅されなくて良かったです!また遊ぼうねお兄ちゃん 〇清 真尋コメント初めて聴いた時、自分で言うのもなんですが私にぴったりな曲!!と思いました笑元気いっぱいで、ダーリンのことが大好き!!!!って真っ直ぐ伝わる曲で、みんなでオイ!オイ!っていう場面もあったり、聴いてくれる全員をhappyにできる曲になってるんじゃないかなと思います♡生活の中で悲しいこと、辛いこと、嫌なこととかあるかもしれないけどそんな時にこの曲を聴いて元気を出してもらいたいなと思います! ◆ ◆ ◆ 05.「どうしてもできないの」(清 竜人×清 ゆな)アレンジャー:浦上想起 〇浦上想起コメントKiyoshi […]

