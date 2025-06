ももいろクローバーZ・玉井詩織が、2025年5月6日に東京・日本武道館で開催したソロコンサートの模様を収録した『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』ライブBlu-rayのジャケット写真を公開した。 ◆玉井詩織 画像 今回公開されたジャケット写真は、フランス語で“ドールハウス”を意味するライブタイトルにふさわしく、洋館をモチーフにしたビジュアルとなっており、各部屋にはライブで登場した小道具が散りばめられたデザインとなっている。インナージャケット写真には、ライブのキービジュアルが使用されている。 また、玉井詩織が初めて単独で挑んだ日本武道館での一夜限りのミュージカルコンサートの模様を凝縮したティザー映像が、本日20時よりももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにて公開された。華やかな演出と物語が織りなす唯一無二のステージの魅力が、ぎゅっと詰め込まれた映像となっているという。 さらに、AE(ももいろクローバーZ公式ファンクラブ[ANGEL EYES])早期予約者特典B2ポスターのデザインも公開された。デザインはインナージャケット写真を用いたものとなっており、会員早期予約期間の2025年7月6日23時59分までにご予約いただくと、もれなく予約者全員を対象にB2ポスターがプレゼントされるので、ぜひこの機会に予約をしてゲットしてほしい。 そして、以前より告知されていた購入者抽選企画の内容が決定した。本企画は『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』開催日当日に実際に飾られていた会場ののぼりにサインを書き加えたものや、ライブ本編にて使用されていた小道具、本企画用に作成されたオリジナルステッカーが抽選で合計131名に当たるスペシャルな企画となっているので、ライブBlu-rayを手に入れてこの企画に参加しよう。 現在、玉井初の日本武道館で開催されたソロコンサートの模様を収めた『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』ライブBlu-rayが6月4日20時〜7月20日23時59分の期間にて、ももいろクローバーZ公式ファンクラブ[ANGEL EYES]で絶賛予約受付中、お届けは8月22日頃を予定している。なお、2025年7月28日20時よりキングレコード公式オンラインショップ[ELR Store(KING e-SHOP)]にて、数量限定で一般販売も予定している。 玉井詩織は、2023年1月より12カ月連続で新曲配信リリースする企画『SHIORI TAMAI 12 Colors』を遂げ、2024年3月には配信楽曲を提げて東京都・東京国際フォーラム ホールAで自身初となるソロコンサート<いろいろ>を開催した。同年の6月、自身の誕生日に1stソロアルバム『colorS』をリリース。ソロでのフェス出演や神奈川と大阪でBillboard LIVEツアーの開催、スタジオジブリのトリビュートアルバム『ジブリをうたう』、2025年には中森明菜の初のトリビュートアルバム『明響』へ参加、自身初となる東京都・日本武道館でのソロコンサートを開催するなど歌手活動の幅を広げている。 ■『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』ライブBlu-rayお届け日:2025年8月22日(金)予定予約:https://mailivis.jp/shop/r/r6-momoclo/特設サイト:https://mcz-release.com/live/maison-de-poupee/ [Blu-ray]品番:NXD-1110/1111 収録枚数:2枚価格:\12,100(税込)音声:リニアPCM 2ch ◆収録内容 M1. Maison de Poupée M2. 日常 M3. 宝石 M4. […]

The post ももクロ・玉井詩織、ソロコンサート映像作品のジャケ写+ティザー映像公開 first appeared on BARKS.