ニイナが、新曲「夏の魔法」を本日配信リリースし、併せてMVを公開した。 ◆ニイナ 動画 「夏の魔法」は誰にでも起こりうる一夏の恋の物語を描いた一曲だという。夏という季節が持つエネルギー≒“夏の魔法”の熱に浮かされている間に、想いを寄せる相手に好きだと言えたら、好きにさせられたら、そんな淡い想いを歌っている。そして、スカッとした暑さや「花火が終わっても一緒にいたい」と願うピュアな恋心を爽やかなコーラスギターやシンセサウンドで表現しているとのことだ。またMVは、地元・福岡を巡る形で撮影をしており、楽曲の世界観をより鮮明に楽しめる内容となっている。 さらに、新アーティスト写真も公開となった。このタイミングからフォーマルでクールなイメージに一新。ニイナの新しい一面を覗かせる一枚に仕上がったとのこと。 なおニイナは、9月21日に福岡 ROOMSにて<ニイナ Acoustic Oneman Live 「恋の郵便ポスト」>の開催が決定している。現在、FM福岡にてレギュラー放送中の“ニイナ「恋の郵便ポスト」”に準えたタイトルのワンマンライブとなっており、ニイナの真骨頂のラブソングと歌声が存分に味わえる公演となっているので、こちらも是非チェックしていただきたい。 ◾️「夏の魔法」 リリース日:2025年6月25日(水)配信:https://lnk.to/niina_TheMagicOfSummer ◾️ライブ情報 <Presented by FM FUKUOKA「心にドラマを見せてくれる4つの音楽」>日程:2025年7月10日(木)会場:渋谷WWWX時間:開場18:00/開演18:30出演:w/irienchy/ウソツキ/CROWN HEADチケット情報:https://eplus.jp/feelathome/ <シャイトープpresents 東阪福自主企画ツアー “Come Together 3”>日程:2025年8月31日(日)会場:福岡 DRUM LOGOS出演:w/シャイトープ/TRACK15チケット情報:http://eplus.jp/shytaupe25/ <ニイナ Acoustic Oneman Live 「恋の郵便ポスト」>日程:2025年9月21日(日)会場:福岡 ROOMS時間:開場15:30/開演16:00チケット情報:https://l-tike.com/niina 関連リンク ◆ニイナ オフィシャルサイト◆ニイナ オフィシャルX◆ニイナ オフィシャルInstagram◆ニイナ オフィシャルYouTubeチャンネル◆ニイナ オフィシャルTikTok

