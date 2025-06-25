¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¡¡¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡ÖÀïÁè½ª·ë¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÀµÅö²½
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡ÖÀïÁè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹¶·â¤òÀµÅö²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NATO=ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤Î¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¡Ö¹Åç¤äÄ¹ºê¤ò¤¿¤È¤¨¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬ËÜ¼ÁÅª¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹¶·â¤¬ÀïÁè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤òÀµÅö²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤Î¹¶·â¤¬ÀïÁè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹Åç¤äÄ¹ºê¤ò¤¿¤È¤¨¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬ËÜ¼ÁÅª¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¹¶·â¤¬ÀïÁè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤¬¾ðÊóµ¡´Ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯·×²è¤ò¡Ö¿ô¤«·î¡×ÃÙ¤é¤»¤¿¤À¤±¤À¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö³Ë»ÜÀß¤Ï´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ºÆ¤Ó³Ë»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¹¶·â¤¹¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÄäÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£