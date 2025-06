今、最も"現場"で熱いと評される6人組アイドルグループ「Merry BAD TUNE.(メリーバッドチューン、通称:バチュン)」は25日、7月18日に初の全国流通盤となるミニアルバム「futurmin 6mg」をリリースすることを発表した。吉報を受けてメンバーの柊木あいな、三倉みく、森乃ゆめはが喜びと決意に満ちた独占コメントを寄せた。(「推し面」取材班)

同作には、5月のステージで初披露された「13月のシンデレラ」をはじめ全6曲を収録。「2D POPS」を掲げるバチュンらしい、デジタルポップとロックが融合した独自の世界観を堪能できる。楽曲制作にはRYO-P、サトウコウスケ(M-AG)、磯野涼(TRIFRONTIER)、奈須野新平(Rebrast)、Uztamaら気鋭のクリエイター陣が集結した。

メンバーもリリースが待ち遠しい様子だ。水色担当の柊木は「"全国"の言葉に、とても胸が躍ってます! ハッピーな時もそうじゃない時も、いつだって私たちの曲がそばにいれたらうれしいです。初の全国流通ミニアルバム、たくさんの方に、届きますように」とまっすぐな思いをつづった。

ピンク担当の三倉は「まだ見ぬ未来へ、全国流通ミニアルバムという大きな一歩を踏み出せることを心から嬉しく思います。ひとりでも多くのあなたに今しかないこの瞬間のMerry BAD TUNE.を感じて愛してもらえますように」と静かに呼びかけた。

黄色担当の森乃は「全国に私たちの楽曲が届くって決まってからずっとわくわくしてました!とっても嬉しいです。是非、私たちバチュンをたっぷり感じてほしいです!沢山聴いてもらえますように、そして君の心に届きますように」と明るくエネルギッシュな言葉で喜びを表現した。

Merry BAD TUNE.は2022年7月10日に柊木、三倉、森乃、久留あずさ、日南りと、星島ゆいの6人でデビュー。自分たちの小さな部屋から世界へ、を意味する「from MY ROOM to the World.」をコンセプトに掲げて走り続けてきた。

リリース当日の7月18日には、東京・恵比寿リキッドルームで3周年記念単独公演「#バチュン記念日3」を開催。6人の歩みと未来が交差する、特別な一日となるはずだ。