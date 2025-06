「to roast someone」の意味は？「roast」は「焼く」という意味です！【1分英会話】

正解は「からかう」でした!

「to roast someone」は、友好的にからかったり、ジョークを言ったりすることを指す表現です。

「They roasted him at his birthday party, sharing funny stories from the past.」

(彼らは彼の誕生日パーティーで、過去の面白いエピソードで彼をからかった)