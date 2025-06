テレビアニメ『ブルーロック』の期間限定ショップ&カフェ「『ブルーロック』POP UP SHOP&CAFE in ツリービレッジカフェ」が、7月1日(火)〜7月25日(金)の期間、東京スカイツリータウンにある「ツリービレッジ」で開催される。■描き下ろしイラストを使用今回開催される「『ブルーロック』POP UP SHOP&CAFE in ツリービレッジカフェ」は、夏らしく爽やかな描き下ろしイラストを使ったグッズとメニューを展開する期間限定のショップ&カフェ。

グッズのラインナップは、シャボン玉を楽しむ6人を描いた「アクリルスタンド」や「アクリルキーホルダー」、「缶クッキー」、「クリアファイル」などが登場。商品を1会計、2500円(税込)購入ごとに特典の特製カードが1枚ランダムでもらえる。また、カフェでは「満腹焼きおにぎりセット」や「すやすや凪オムライス」、「潔の抹茶ラテ」といったキャラクターをモチーフにしたフード&ドリンクがそろい、メニューを1品注文ごとに「特製コースター」がランダムで1枚プレゼントされる。なお、本ショップ&カフェは、7月19日(土)〜7月31日(木)の期間、「ツリービレッジ大阪店」と「ツリービレッジ博多店」でも実施予定。加えて、グッズは7月7日(月)12時00分〜7月31日(木)23時59分の期間、「マズルオンラインショップ」でも販売される。