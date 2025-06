Mr.Childrenがきょう25日にリリースしたLIVE DVD&Blu-ray『miss you LIVE』より、最新曲「記憶の旅人」のライブ映像が公開された。同作には、独創的なステージ演出とすさまじい熱量を込めた演奏で観客を魅了したアリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』の最終公演となった大阪・大阪城ホールのライブ映像を収録。さらに、アルバム『miss you』のリリース前に行われたプレミアムライブとして話題を集めた6年ぶりのホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』から、大阪フェスティバルホールでの貴重なパフォーマンス映像も同時に収められている。発売に先駆けて、「幻聴」「声」「ケモノミチ」、さらに「Mr.Children tour 2024 miss you arena tour」の冒頭12分のライブ映像が先行公開されていたが、新たに「記憶の旅人」の映像が加わったことで、作品の世界観がより一層浮き彫りになっている。