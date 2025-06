電通および国内電通グループ3社は6月25日、顧客関係管理(CRM)を起点とした事業および組織変革を支援する新サービス「Biz CRM For Growth」の提供を開始したと発表した。顧客体験の向上、顧客との関係強化、収益性の改善を包括的に目指すという。「Biz CRM For Growth」全体像○「Biz CRM For Growth」の概要「Biz CRM For Growth」は、電通、電通デジタル、電通コンサルティング、セプテーニの4社が共同で提供するもので、電通グループが培ってきたクリエイティブ、テクノロジー、コンサルティングの知見を組み合わせたワンストップの支援体制を構築している。

従来のマーケティング支援にとどまらず、CRMを起点に現状分析から経営戦略の立案、業務やシステムの設計・導入、運用支援、継続的な改善までを一貫してサポートする。具体的には、戦略設計、要件定義/開発、運用最適化、業務高度化の4段階の変革フェーズに分け、グループ各社が保有する最適なソリューションを提供。顧客体験の向上や企業と顧客の関係強化を通じて、収益性の向上を支援する構えだ。同サービスを活用することで、BtoC企業においては、顧客データや行動ログに基づくパーソナライズ施策やリテンション施策、セグメント別プロモーションによる効率的な収益創出が可能となる。一方、BtoB企業に対しては、顧客ごとのCRM最適化を通じて営業活動の効率化と強化を図り、顧客満足度の向上に貢献するとしている。