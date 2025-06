THREE1989が7月5日に、4年ぶりとなる配信限定アルバム『2089』(ヨミ:ニーゼロハチキュー)をリリースする。 このアルバムは、メンバーの生まれ年である「1989」から100年後にも残るアルバムをという想いで『2089』と名付けられた。 土岐麻子をフィーチャリングに迎えた「Sweet Sweet feat. 土岐麻子」や、Tokimeki Recordsのプロディースよる名曲「Down Town」のカバー、ESME MORIや SUKISHA などをプロデュースを迎えたTHREE1989の挑戦が詰まった全9曲。 新曲として、CMに採用され一部公開されていた「人生タクシー」、そして、アルバムのリード曲として新たに書き下ろした、泣くことを肯定するダンスポップ「Have a Nice Cry!」も収録される。 『2089』 発売日:2025年7月2日(水)形態:ストリーミングおよびダウンロード 関連リンク◆THREE1989 オフィシャルサイト◆THREE1989 オフィシャルX◆THREE1989 オフィシャルInstagram◆THREE1989 オフィシャルYouTube

The post THREE1989、4年ぶりニューアルバム『2089』リリース決定 first appeared on BARKS.