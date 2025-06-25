¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤«¤é30Ç¯¡ÄËÌÀî±ÙÍù»Ò¡¢ËÀî±Ù»Ê¡¢ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¡ª¡ÖºÆÊüÁ÷¤¢¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡µÓËÜ²È¤ÎËÌÀî±ÙÍù»Ò¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£ËÀî¤µ¤ó¤È»ä¤ÈÌðÅÄ¤µ¤ó¡£Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢ËüÂåÇî¼Â¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ç¤·¤¿¡£°¦¤¯¤ì¤Î»þ¤«¤é¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Å·¹ñ¤ÎËüÂå¤µ¤ó¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡×¤È¡¢ ·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ÎÂåÉ½¡¢ËüÂåÇî¼Â¤µ¤ó(µýÇ¯74)¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼½êÂ°¤Ç¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿TBS·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×(1995Ç¯)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Îºç¹¸¼¡Ìò¤ò±é¤¸¤¿ËÀî±Ù»Ê¤È¡¢ºçÛÙÌò¤ò±é¤¸¤¿ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆÊüÁ÷¤òË¾¤àÀ¼¤â¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÆÊüÁ÷¤¢¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç ¤³¤Î¸æ»°Êý¤Î¼Ì¿¿´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡