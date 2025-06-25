ÌµÍý¤·¤Æ¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤ò¤Ï¤²¤Þ¤¹Êì¤Î¸ÀÍÕ¡¿¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¢
¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¡Ê¼ãÌÚÌ¤À¸¡§¸¶ºî¡¢ÅÄ¸ýÓñ°ì¡§ºî²è/¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û
¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡²»³Ú¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À¾¾ò¼ë²»¤Ï¡¢¡Ö½÷¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤Ç½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Íî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ë²»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÈÖ¹æ¤«¤éÃå¿®¤¬¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Å·ºÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÆ£Ã«Ä¾µ¨¤«¤é¤Î¥Ð¥ó¥É²ÃÆþ¤ÎÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£º´Æ£·ò¼ç±é¡¦´ë²è¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ²½¡Ê7·î31Æü¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÌÚÌ¤À¸¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÂè1ÃÆ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
©¼ãÌÚÌ¤À¸¡¦ÅÄ¸ýÓñ°ì/¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
©¼ãÌÚÌ¤À¸¡¦ÅÄ¸ýÓñ°ì/¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
©¼ãÌÚÌ¤À¸¡¦ÅÄ¸ýÓñ°ì/¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡²»³Ú¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À¾¾ò¼ë²»¤Ï¡¢¡Ö½÷¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤Ç½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Íî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ë²»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÈÖ¹æ¤«¤éÃå¿®¤¬¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Å·ºÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÆ£Ã«Ä¾µ¨¤«¤é¤Î¥Ð¥ó¥É²ÃÆþ¤ÎÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£º´Æ£·ò¼ç±é¡¦´ë²è¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ²½¡Ê7·î31Æü¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÌÚÌ¤À¸¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÂè1ÃÆ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
©¼ãÌÚÌ¤À¸¡¦ÅÄ¸ýÓñ°ì/¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
©¼ãÌÚÌ¤À¸¡¦ÅÄ¸ýÓñ°ì/¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
©¼ãÌÚÌ¤À¸¡¦ÅÄ¸ýÓñ°ì/¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹