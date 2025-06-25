¾®¿¹»á¤Ï¡Ä¾®ÃÝ»á¤Ï¡Ä¡¡ÀÐÀî¸©´ØÏ¢¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¸ì¤ë¡È»²±¡Áª¤Ø¤Î·è°Õ¡É
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®¿¹ÂîÏº½°±¡µÄ°÷¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¾®ÃÝ³®½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì7·î¤Î»²±¡Áª¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤Ë¹ñ²ñÊÄ²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¤òË¬¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¶âÂô»ÙÉôÄ¹¤Î¾®¿¹»á¡£
»²±¡ÁªÀÐÀî¸©Áªµó¶è¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¡¢¸½¿¦¡¦µÜËÜ¼þ»Ê»á¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¡Ö¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®¿¹ ÂîÏº ½°±¡µÄ°÷¡§
¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¡¢¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¤¬¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¢°ìÈÖÀ¯¸¢¤ÎÃ´ÅöÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¤â¤Î¤òÂÉ¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÍ£°ì¤ÎÀ¯ÅÞ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¾®ÃÝ¸©Ï¢ÂåÉ½¤â¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¤òË¬¤ì¡¢»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤ÆÍÊÎ©¤·¤¿ÉÍÊÕ·òÂÀ»á¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤Ø¡¢¾®ÃÝ»á¼«¿È¤âÀÐÀî¸©Æâ¤ò²ó¤ê¡ÖÁªµó¸åÈ¾¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¾®ÃÝ ³® ½°±¡µÄ°÷¡§
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Ï³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤Ï½½Ê¬±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢Â·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð·ë²Ì¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
»²±¡ÁªÀÐÀî¸©Áªµó¶è¤Ë¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÂ¼ÅÄÌÐ»á¤È»²À¯ÅÞ¤ÎËÒÌîÎÐ»á¤¬½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£