¡Ú¤µ¤¤¿¤ÞÇÕ¡Û¡Ö¸åÂ³ÇÏ¤ÎÂ²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥·¥ã¥Þ¥ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£Ê£ð£î£±Ï¢¾¡¡¡Àî¿Ü±ÉÉ§µ³¼ê¤Ï´¿´î
¢¡Âè£²£¹²ó¤µ¤¤¿¤ÞÇÕ¡¦£Ê£ð£î£±¡Ê£¶·î£²£µÆü¡¢±ºÏÂ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉÔÎÉ¡Ë
¡¡¾åÈ¾´ü¤Î¥À¡¼¥ÈÃ»µ÷Î¥ÀïÀþ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¸òÎ®½Å¾Þ¤Ï£±£²Æ¬Î©¤Æ¡Ê£Ê£Ò£Á£µ¡¢Æî´ØÅì£¶¡¢´ä¼ê£±¡Ë¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢Àî¿Ü±ÉÉ§µ³¼êµ³¾è¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¡¢£Ê£Ò£Á¤Î¥·¥ã¥Þ¥ë¡Ê²´£·ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î±¹¼Ë¡¢Éã¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ï¥Ê¤ò¾ù¤é¤º¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤Æ£µÇÏ¿Èº¹¤Ç¤«¤·¤ïµÇ°¤ËÂ³¤¯£Ê£ð£î£±Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£²£³ÉÃ£²¤Ï¡¢£¹£¹Ç¯¥»¥¿¥Î¥¥ó¥°¤Î£±Ê¬£²£³ÉÃ£¸¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¡£Éã¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤Ï£°£¹¡¢£±£°Ç¯¤ËÆ±¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»ÒÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¹õÁ¥¾Þ¡¢¤«¤·¤ïµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤Î»²Àï¡£Á°²ó¤Ï£³Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´Ç¯Ï¢Â³»²Àï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¸«»ö¤Ë£³Ï¢¾¡¤ÇºòÇ¯¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Ê£ð£î£±¤Ï£³¾¡ÌÜ¡¢½Å¾Þ¤Ï£¹¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÁ¥¶¶¤Î¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄ¥ÅÄ¹·µ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£Ê£Ò£Á¤Î¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¡ÊÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àî¿Ü±ÉÉ§µ³¼ê¡Ê¥·¥ã¥Þ¥ë¡á£±Ãå¡Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥Þ¥ë¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿»þ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏ¾ì¤Ç¡¢»þ·×¤â¤¹¤´¤¤Â®¤¤·èÃå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¡¢£²ÈÖÏÈ¤Ç¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¤¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ¾Àþ¤Ï¡Ë¸åÂ³ÇÏ¤ÎÂ²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Ï´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤Î¶¯¤µ¤ÇÌ¥ÎÏ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£½Õ¤ÎÂçÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿Âç¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤òÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥À¡¼¥È³¦¤Î¼çÌò¤Î°ìÆ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×