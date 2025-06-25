TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÌÚÅá¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤¦¤¨¡¢±Ø°÷¤ËÌÚÅá¤ò¸þ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢40Âå¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ç¤¹¡£

¼ÖÆâ¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¶î¤±½Ð¤¹¾èµÒ¤¿¤Á¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï±Ø°÷¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ëÃË¤Î»Ñ¤¬¡£

¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¸å³Ú±à±Ø¤Î±Ø°÷¤«¤é¡¢¡ÖÆîËÌÀþ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÃË¤¬ÌÚÅá¤ò»ý¤Ã¤ÆË½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢40Âå¤ÎÃË¤¬Áö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÄ¹¤µ1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÌÚÅá¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢Ë½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÅÅ¼Ö¤¬¸å³Ú±à±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¸å¡¢ÃË¤ÏÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿±Ø°÷¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¾èµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£