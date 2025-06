【第1話】 無料公開中 【第2~4話】 先読み公開 価格:60Gold・60Silver

芳文社は6月25日、同社のマンガアプリ「COMIC FUZ」にて、水永潔氏によるマンガ「藤見乃フェニックス老人会」の連載を開始した。

「藤見乃フェニックス老人会」は長命種が人間と共存する藤見乃市を舞台に繰り広げられる、暴走アパート日常コメディ。

「COMIC FUZ」では、第1話が無料で公開、第2話以降は先読み公開されている。先読みの価格はGoldもしくはSilverメダルで60ポイント分で、毎週更新されていく予定。

第1話「家賃滞納老人会」より

第2話「水道代滞納老人会」より

第3話「漫画執筆老人会」より

第4話「パープルライト老人会」より

エルフや土地神などの長命種が人間と共存する藤見乃市。3人の長命種が住むフェニックスハイツの管理者・家中まこは、今日も働こうとしないニート暮らしの狐神・月音(つきね)から、滞納した家賃を取り立てる。ファンタジーなのにダメな面々が繰り広げる、暴走アパート日常コメディ!

