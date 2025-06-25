老舗中華藤屋が6月25日より2週間限定でデパ地下、日本橋三越本店に初出店
藤屋は、6月25日より2週間限定(6月25日〜7月8日)で日本橋三越本店 本館B1F食品売り場に初出店する。
限定品 蜜汁チャーシュースライス(100gパック880円)
1963年港区六本木で創業の同店は、付加価値の高い「FUJIYA BRAND」の北京ダックやチャーシューなど高級食材を生産・販売し、全国のホテルやレストランに提供している。
広東風チャーシュースライス(100gパック880円)
今回の出店では、ジャパンフードセレクションでグランプリを受賞した「蜜汁チャーシュー」、「広東風チャーシュー」、「くるみの飴炊き」などのオリジナル商品を中心に出店舗限定商品なども出品する。
限定品 蜜汁チャーシュースライス(100gパック880円)
1963年港区六本木で創業の同店は、付加価値の高い「FUJIYA BRAND」の北京ダックやチャーシューなど高級食材を生産・販売し、全国のホテルやレストランに提供している。
広東風チャーシュースライス(100gパック880円)
今回の出店では、ジャパンフードセレクションでグランプリを受賞した「蜜汁チャーシュー」、「広東風チャーシュー」、「くるみの飴炊き」などのオリジナル商品を中心に出店舗限定商品なども出品する。