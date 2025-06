MUCCが、2025年9月6日に茨城・水戸市民会館 グロービスホールにて開催する主催イベント<LuV Together 2025>びチケット詳細を発表した。 出演アーティストは、MUCC、cali≠gari、デラックス×デラックス、DEZERT、lynch.。すでに発表されていた出演者情報から、早くも注目を集めているこのイベントのチケット受付だが、7月1日12時より、各出演アーティストのオフィシャルファンクラブにて先行受付がスタートする。 イベント開催にあたり、MUCCメンバーからコメントが到着した。 ◆ ◆ ◆ ◾️YUKKE コメント2度目のLuV Togetherを地元茨城で開催できるのが嬉しいし、それを今最高にかっこいいバンドのみんなと共につくれる事にワクワクしてます! ◆ ◆ ◆ ◾️ミヤ コメント今年もやってきました、愛のまぐわい。退屈な日々に刺激を求める貴方へ、更なる刺激を。。 ◆ ◆ ◆ ◾️逹瑯 コメント今年もやれます!やります!やってやります!ラブをトゥギャザーする祭典!ステージもフロアもみんなでビッグラブ! ◆ ◆ ◆ ぜひこの機会にチケットを手に入れて、特別な一夜を体感してもらいたい。 ◾️MUCC主催イベント<LuV Together 2025> 2025年9月6日(土)水戸市民会館 グロービスホールOPEN 15:00 / START 16:00チケット料金 前売9,600円 ※全席指定出演:MUCC/cali≠gari/デラックス×デラックス/DEZERT/lynch. ◆チケット受付情報1次先行受付(抽選)2025年7月1日(火)12:00 〜 2025年7月8日(火)23:59・朱ゥノ吐+SWAMP会員 / 客室ノイローゼ会員 / SHADOWS会員 / ひまわり会会員 / 葉那園×倶楽部会員2次先行受付(抽選)2025年7月13日(日)12:00 〜 2025年7月20日(日)23:59・朱ゥノ吐+会員 / 虚無僧 DU MODE会員 / 客室ノイローゼ会員 / SHADOWS会員 / ひまわり会会員 / 葉那園×倶楽部会員イープラスプレオーダー受付(抽選)2025年7月26日(土)12:00 〜 2025年8月2日(土)23:59一般受付:2025年8月15日(金)12:00〜 ▼MUCC公式ファンクラブアプリ「朱ゥノ吐+」入会:https://fanicon.net/fancommunities/4122 […]

The post MUCC、主催イベント<LuV Together 2025>チケット詳細解禁。メンバーからコメント到着も first appeared on BARKS.