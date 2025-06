蒼井翔太が、最新ライブBlu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage』を本日6月25日に発売した。 本作には、ミニアルバム『Collage』を引っ提げ、昨年12月28日にパシフィコ横浜にて昼夜2公演で開催したライブの全37曲を完全収録。本公演は昼公演を「UNDER world」、夜公演を「DREAM land」と題し、それぞれ異なるコンセプトとセットリストで構成。Collageとは“複数の異なる素材を合わせて1つのものを作る”という意味を持つが、そのタイトル通り、蒼井翔太の幅広い音楽性と表現力で多くのファンを沸かせたライブの待望のパッケージ化となる。 ボリューム満点の本編に加え、映像特典としてリハーサルやライブの裏側を捉えたメイキングドキュメンタリーも収録。初回製造分は別冊フォトブックがスペシャルBOXに収納された特別仕様となる。 さらに本公演のライブ音源の配信も本日からスタートした。ライブパフォーマンスに定評のある蒼井翔太の臨場感あふれる歌唱を音源でも楽しんでほしい。 また、ライブBlu-ray発売を記念して8月2日にはリリースイベント(トークショー&ポストカードお渡会)の開催も決定している。7月6日23時59分が締切となる。 アーティストデビュー記念日でもある明日6月26日20時からは、本作のリリースを記念したYouTube生配信の実施も決定している。 YouTube生配信日時:2025年6月26日(木) 20:00〜視聴:https://youtube.com/live/WVk99_rIb0Y ライブ Blu-ray『蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage』 2025.06.25 RELEASE発売・販売:キングレコード(株)https://shouta-aoi.lnk.to/WONDERlab.Collage *Blu-rayご購入はこちら:https://shouta-aoi.lnk.to/WONDERlab.Collage*ライブ音源配信はこちら:UNDER world:https://shouta-aoi.lnk.to/livewonderlab-collage-underworldDREAM land:https://shouta-aoi.lnk.to/livewonderlab-collage-dreamland ■Blu-rayKIXM-630〜1 /¥12,100(税抜価格¥11,000) *初回製造分のみスペシャル BOX 仕様別冊フォトブック 【収録内容】蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage2024年12月28日(土) パシフィコ横浜 国立大ホール[Disc1]-UNDER world-OPENING MOVIE01.FALL02.PSYCHO:LOGY03.EclipseMC04.Bet On You05.Checkmateバンド紹介&ダンサー紹介06.Da La La07.Magic Of LoveMC08.そのままで09.8th HEAVEN10.BAD ENDMC11.零12.秘密のクチヅケ13.絶世スターゲイト14.ハイドアンドシーク15.MURASAKI ENCORE16.Existence17.UNLIMITEDMC18.J-E-A-L-O-U-S [Disc2]-DREAM land-OPENING MOVIE01.Magic Of […]

