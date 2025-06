reGretGirlが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演することを発表した。 ◆reGretGirl 動画 今回披露するのは、MVの再生回数が1,000万回を突破し、リアルな歌詞が若年層を中心に話題を呼んでいるというバラード曲「デイドリーム」だ。別れた恋人への未練や想いをストレートに表現した歌詞と切ないメロディが一発撮りの緊張感とマッチし、エモーショナルな映像に仕上がっているとのこと。 ◆ ◆ ◆ ■平部雅洋(Vo, G)コメントこの曲は僕が失恋をした時のショックが大きすぎて怨念みたいな曲にはなっているけれど、自分にとってもキーになってくる曲のうちの1つです。そして僕の歌がすごく強みになる曲だと思っているので、reGretGirlの持ち味の1つが出せる歌だと思っております。 ◆ ◆ ◆ また、reGretGirlは6月13日にも同チャンネルに登場しており、代表曲「ホワイトアウト」を歌唱している。その映像は既に100万回再生を突破した。 reGretGirlは今年で結成10周年を迎え、6月11日には約2年ぶりとなるメジャー3rdフルアルバム『LOVERS』をリリースした。6月19日からは初の東名阪ホール公演を含む自身最大規模のワンマンツアー<reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025”for LOVERS>を、全国25カ所にて開催中。詳しくはreGretGirl公式HPをチェックして欲しい。 ■「デイドリーム」 各種配信サイト:https://rgg.lnk.to/Daydream ◾️メジャー3rdフルアルバム『LOVERS』発売日:2025年6月11日(水) COCP-42488・通常盤: \3,300(税込)・コロムビアミュージックショップ限定盤 (限定タオル付き) \4,500(税込) ◆収録楽曲 1. ハンワライナー 2. 純ラブ 3. ブルーアワー 4. エバーソング 5. 知らんけど 6. ロスタイム 7. 陽のあたる言葉 8. オレンジ 9. オトナビゲーション 10. 摩訶不思議ヒステリー 11. 帰り道 ◆先着購入特典 ・タワーレコード(オンライン含む): Recording documentary DVD ・コロムビアミュージックショップ: ラバーキーホルダー(全3色ランダム) ・Amazon.co.jp:メガジャケ […]

The post reGretGirl、「THE FIRST TAKE」再登場で「デイドリーム」披露 first appeared on BARKS.