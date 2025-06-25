¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Ï3000Ëü±ß¤ÎÆÀvs.ÄÂÂß¤Ï2258Ëü±ß¤ÎÂ»¡Ä¤³¤Î10Ç¯Ž¤Åìµþ23¶è¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¸åÆ£°ì¿Î¡ØÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇã¤¤Êý¡¦Çä¤êÊý¡¡ÀäÂÐ¤ËÂ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÔ¿´¤Ç¹ØÆþ¡¢¹Ù³°¤Ç¹ØÆþ¡¢ÅÔ¿´¤ÇÄÂÂß¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸¡¾Ú
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»ñ»º¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ÊÅú¤¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â·ë²ÌÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë3ÁÈ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡Ö½»Âð¡×¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ç¡ÖÁªÂò¡×¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£½»Âð¤ËÂÐ¤¹¤ë½»¤ß¿´ÃÏ¤ä¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¡×¤ÎÌÌ¤«¤é¤Ï¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2002Ç¯´°À®¤Î2LDK¤ò4200Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç
¡¡ÖËÅç¶èÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¡×¤òÁª¤ó¤ÀA¤µ¤óÉ×ÉØ
ÅÔÆâ¤ËÊë¤é¤¹A¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢JR¿·¶¶¡Ê¼®Î±¥¨¥ê¥¢¡Ë±Ø¤ØÄÌ¤¦30Âå¤ÎÉ×¤È¡¢Åìµþ±Ø¤ØÄÌ¤¦30Âå¤ÎºÊ¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£¿ô¥«·î¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢º£¤Î¼ê¶¹¤Ê1LDK¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤«¤é¡¢¹¤¤2LDK¤Ø°ú¤Ã±Û¤½¤¦¤ÈÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ëÊª·ï¤Ï¸®ÊÂ¤ß²ÈÄÂ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¹ØÆþ¤ò¡×¤È»×¤¤¡¢»ä¤Î¤â¤È¤Ë10Ç¯Á°¤ËÁêÃÌ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë¿¦¾ì¤¬»³¼êÀþ±èÀþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤éÈæ³ÓÅª¶á¤¤ÅìµþÅì¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¼«ÂðÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â·ë¹½ÍÉ¤ì¤Æ¡¢Àî¤ÈÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±Õ¾õ²½¤ä¹ë±«¤ÎºÝ¤Î¿»¿å¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏÈ×¤Î¤è¤¤¥¨¥ê¥¢¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
2014Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡¦Æü¶ä¤Î¶âÍ»´ËÏÂÀ¯ºö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢Êª·ï²Á³Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹â¤¤»þ´ü¤À¤±¤É¡¢Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¯ÍøÊØÀ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤é¤¤Ã¤È¡¢¾ÍèÇä¤ë¤È¤¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸µþ¶èÆâ¤«ËÅç¶èÆâ¤ÎÈæ³ÓÅªÃÏÈ×¤¬¤¤¤¤¾ì½ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢»³¼êÀþ¤ÎÂ¾¤Ë´Ý¥ÎÆâÀþ¤â»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤ÈÍøÊØÀ¡¢¤½¤·¤ÆÍ½»»¤Î´Ø·¸¤ÇËÅç¶èÆâ¤Î»³¼êÀþËÌÉô¤Î±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¡Ê´Ý¥ÎÆâÀþ±Ø¤«¤é¤Ï6Ê¬¡Ë¤Î¾ì½ê¤Ë2002Ç¯´°À®¤Î2LDK¡Ê62Ê¿ÊÆ¡Ë¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò4200Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç7200Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç3000Ëü±ß¤Î¥×¥é¥¹¤Ë
±Ø¥Ó¥ë¤ÈÀÎ¤«¤é¤Î¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤âÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¾¦¶È»ÜÀß¤Ï½¼¼Â¡¢ÅÔÎ©ÉÂ±¡¤ä¸ø±à¤â¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê±Ø¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î±ØÁ°¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç²Á³Ê¾å¾º¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´Ý¥ÎÆâÀþ±Ø¤ÎÎÙ±Ø¤Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØÉÕÂ°¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤¬3¹»¤¢¤ê¡¢Âç³Ø¤â¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¤äÃÞÇÈÂç³Ø¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¸ø±à¤âÂ¿¤¯¡¢»³¼êÀþÆâÂ¦¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÎÐ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤À¤«¤é¤³¤³¤Ï¤¤Ã¤È²Á³Ê¤¬Íî¤Á¤Å¤é¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¼´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4200Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Êª·ï¤¬¡¢10Ç¯¸å¤Î2024Ç¯¤Ë¡¢7200Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿2014Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î10Ç¯´Ö¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ÎÇÈ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¾è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Þ¤µ¤«¡¢ÉáÄÌ¤Ë¼«Âð¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç10Ç¯´Ö¥¿¥À¤Ç½»¤á¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¤ª¶â¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈA¤µ¤óËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡ÖÀéÍÕ¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë3SLDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¡×¤òÁª¤ó¤ÀB¤µ¤ó
B¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢´Ý¥ÎÆâ¤Ë¶Ð¤á¤ëÉ×¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¯ºÊ¡¢Åö»þ¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£»Ò¤É¤â¤ò¤Î¤Ó¤Î¤Ó°é¤Æ¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÐ¤¬Â¿¤¯¡¢¹¤¤²È¡Ê¤Ç¤¤ì¤Ð°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç100Ê¿ÊÆ°Ê¾å¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤éºÇÄã¤Ç¤â80Ê¿ÊÆ°Ê¾å¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤ÇÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍ½»»¤Î´Ø·¸¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´õË¾¤ò³ð¤¨¤ëÊª·ï¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Çº¤ó¤À¤¢¤²¤¯¤Ë¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¤¬ÀéÍÕ¸©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤ÈÎÐ¤ÎÂ¿¤¤ÀéÍÕ¹Ù³°¤ÎJRÆâË¼Àþ¤Î±Ø¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ºÊ¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢Åìµþ±Ø¤ÈÀéÍÕ±Ø¤Î2¥«½ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÄÌ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½µ¤Ë²¿Æü¤«¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÆü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É×¤¬Æ±°Õ¤·2014Ç¯¤Ë¡¢ÀéÍÕ¹Ù³°¤Ë2005Ç¯´°À®¤Î3SLDK¡Ê87Ê¿ÊÆ¡Ë¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¡£
ÅÔÆâ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª²Á¤â°Â¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬³Ú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï¸ø±à¤Ê¤É¤ÎÎÐ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¡¢É×¤Î¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¾ì¤âÂ¿¤¤¡£É×ÉØ¤È¤â¤Ë´î¤ó¤Ç¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¹â¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢É×¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ú¤Ã±Û¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤½¤¦¤È¡¢¶á½ê¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë²Á³Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ººÄê³Û¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄã¤µ¤Ë¤¬¤¯Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¡¢»ä¤Î¤â¤È¤ØÁêÃÌ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3500Ëü±ß¤Î3SLDK¡¢ÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÌó2600Ëü±ß¤Ë¡Ä
B¤µ¤ó¤¬10Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢JRÆâË¼Àþ¤Î±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÀéÍÕ±Ø¤Þ¤ÇÆâË¼Àþ¤Ç20Ê¬¶¯¡¢ÀéÍÕ±Ø»ß¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅìµþ±Ø¤Þ¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç1»þ´Ö¶¯¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£3500Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤´ÁêÃÌ¤Ë¸«¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À¥í¡¼¥ó¤¬25Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþ»þ¤Ï½ôÈñÍÑÊ¬245Ëü±ß¤ò¼«¸Ê»ñ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢3500Ëü±ß¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¡Ê¼ÚÆþ´ü´Ö35Ç¯¡¢ÊÑÆ°¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø0.77¡ó¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÊÖºÑ¤Ê¤·¡Ë¡¢·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¤Ï9Ëü5092±ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸½ºß¡¢ÇäµÑÁÛÄê³Û¤òººÄê¤¹¤ë¤È¡¢Çä¤ì¤ë¶â³Û¤Ï2600Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÄºÄ¤Ï¤Þ¤À2594Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤êÇäµÑÁÛÄê²Á³Ê¤®¤ê¤®¤ê¡Ê½ôÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤ì¤ÐÀÖ»ú¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂß¤¹¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤ÇÂß¤»¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òººÄê¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢·î10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Ëè·î½Ð¤Æ¤¤¤¯½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¡Ê9Ëü5092±ß¡Ë¤È´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡Ê·×2Ëü7000±ß¡Ë¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î·î³ä¤ê¡Ê6667±ß¡Ë¤¬·î·×12Ëü8759±ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÈÄÂ¤¬10Ëü±ß¤Ç¤ÏÂß¤¹¤ÈÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤â¤·Âß¤·½Ð¤¹¤È¤Ê¤ë¤È10Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ä¤Ï¤ê±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¥º¤äÀßÈ÷¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÈñÍÑ¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÇä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÂß¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ž¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤¹¤ëŽ£¤È¿®¤¸Ž¤17Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤¿¾ì¹ç
£¡ÖÊ¸µþ¶è¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òÁª¤ó¤ÀC¤µ¤ó
C¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢Ê¸µþ¶è¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÊë¤é¤¹¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤â²â¥ö´Ø¤ËÄÌ¤¦40Âå¸åÈ¾¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤´¼ç¿Í¤È±üÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤³¤«¤Ç¡Ö²È¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤·¤¯¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢É×ÉØ¤È¤â50ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸ÄÂÂß¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤Õ¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÃÌ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
10Ç¯Á°¤ËÄÂÂß¤Î¹¹¿·¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢²ÈÄÂ¤â°Â¤¯¤Ê¤¤¤·¤³¤Î¤Þ¤Þ¹¹¿·ÎÁ¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯»×¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï²Á³Ê¤¬¾å¾º´ðÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¸å¤Ë²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤ÆÃÍ²¼¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ë¤â±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯ÄÂÂß¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Çã¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤Ã¤Æ·ë¶É10Ç¯´Ö¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ØÆþ¤«ÄÂÂß¤«¡¢10Ç¯¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç½»ÂðÈñ¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿
¤³¤Î¡Ö½»¤Þ¤¤¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ÇÌÂ¤Ã¤¿3ÁÈ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤½»Âð¤Ë´Ø¤·¤Æ¸½ºß¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¤¤¯¤é¤Î¤ª¶â¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ë¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
A¤µ¤ó¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤¤¤¯¤é»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
62Ê¿ÊÆ¤ÎÃæ¸Å2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²Á³Ê4200Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢10Ç¯¸å¡¢7200Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤¿A¤µ¤ó¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯´Ö²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤ºÌµÎÁ¤Ç½»¤á¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢ÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¤äÇäµÑ¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤â¤«¤«¤ê¡¢10Ç¯´Ö¤Î´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ØÆþ»þ¤Î½ôÈñÍÑ¡¡294Ëü±ß
¡ÊÊª·ï²Á³Ê¤ÎÌó7¡ó¡£½ôÈñÍÑ¤È¤Ï¼ýÆþ°õ»æÂå¡¢ÅÐµ´Ø·¸ÈñÍÑ¡¢¥í¡¼¥ó´Ø·¸ÈñÍÑ¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¢³ÆÀ¶»»¶â¤Ê¤É¤Î¤³¤È¡Ë
¡¦ÇäµÑ»þ¤Î½ôÈñÍÑ¡¡250Ëü±ß
¡Ê¥í¡¼¥ó´Ø·¸ÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬Âç¤¤¯ºï¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¹ØÆþ»þ¤Î½ôÈñÍÑ¤è¤ê°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¡Ìó300Ëü±ß
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¦ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¡¡Ìó120Ëü±ß
¤³¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤Î¹ç·×¤Ï964Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¢£½ôÈñÍÑ¤ò°ú¤¡¢¸ºÀÇ³Û¤ò´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç2884Ëü±ß¥×¥é¥¹
¡¦ÇäµÑ²Á³Ê7200Ëü±ß¡Ý¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Î·×964Ëü±ß¡á6236Ëü±ß
¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó4200Ëü±ß¡Ê¼ÚÆþ´ü´Ö35Ç¯¡¢ÊÑÆ°¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø0.77¡ó¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤Ê¤·¡Ë¡¢10Ç¯¸å¤Î»ÄºÄ¤Ï3551Ëü9100±ß
¤è¤Ã¤Æ¡¢6236Ëü±ß¡Ý3551Ëü9100±ß¡á2684Ëü900±ß
A¤µ¤ó¤Î10Ç¯´Ö¤Î¼ý»Ù¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìó2684Ëü±ß¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Ë¤Æ¡¢10Ç¯´Ö¤Ç200Ëü±ß¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò²Ã¤¨¤ë¤È2684Ëü±ß¡Ü200Ëü±ß¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È2884Ëü±ß¤â¤Î¸½¶â¤¬»Ä¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£87Ê¿ÊÆ¤ÎÃæ¸Å3SLDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò3500Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
B¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
87Ê¿ÊÆ¤ÎÃæ¸Å3SLDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²Á³Ê3500Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿B¤µ¤ó¡£¤Þ¤À¼ÂºÝ¤ËÇäµÑ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢10Ç¯¸å¡¢²¾¤Ë²Á³Ê2600Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¹ØÆþ»þ¤Î½ôÈñÍÑ¡¡245Ëü±ß¡ÊÊª·ï²Á³Ê¤ÎÌó7¡ó¡Ë
¡¦ÇäµÑ»þ¤ÎÁÛÄê½ôÈñÍÑ¡¡97Ëü±ß
¡¦´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¡Ìó324Ëü±ß
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¦ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¡¡Ìó80Ëü±ß
¤³¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤Î¹ç·×¤Ï746Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇäµÑÁÛÄê²Á³Ê2600Ëü±ß¡Ý¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Î·×746Ëü±ß¡á1854Ëü±ß
¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó3500Ëü±ß¡Ê¼ÚÆþ´ü´Ö35Ç¯¡¢ÊÑÆ°¡¦Å¬ÍÑ¶âÍø0.77¡ó¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤Ê¤·¡Ë¡¢10Ç¯¸å¤Î»ÄºÄ¤Ï2594Ëü±ß
¤è¤Ã¤Æ¡¢1854Ëü±ß¡Ý2594Ëü±ß¡á¢¥740Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
B¤µ¤ó¤Î10Ç¯´Ö¤Î¼ý»Ù¤ò¸«¤ë¤È¡¢740Ëü±ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Ë¤Æ¡¢10Ç¯´Ö¤Ç200Ëü±ß¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¢¥740Ëü±ß¡Ü200Ëü±ß¤Ç¡¢540Ëü±ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇäµÑ³Û¤¬¹ØÆþ³Û¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄÂÂß¤Ç²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤è¤ê¤ÏÆÀ
¤·¤«¤·¡¢²¾¤ËÄÂÂß¤ÇÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë10Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÙÊ§ÄÂÎÁ·×¡¡1200Ëü±ß¡Ê·î10Ëü±ß¡ß12¥«·î¤ÎÇ¯´Ö120Ëü±ß¡ß10Ç¯¡Ë
¡¦»ÙÊ§¹¹¿·ÎÁ¡¡40Ëü±ß¡Ê2Ç¯¤´¤È¤Ë¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥«·îÊ¬¤ò4²ó¡¢ÄÂÎÁÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤·¡Ë
¡¦Æþµï»þ¤ÎÎé¶â¡¡10Ëü±ß¡ÊÄÂÎÁ¤Î1¥«·îÊ¬¡Ë
¡¦Éß¶â¡¡10Ëü±ß¡ÊÄÂÎÁ¤Î1¥«·îÊ¬¡Ë
¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡10Ëü8000±ß¡ÊÄÂÎÁ¤Î1¥«·îÊ¬¤È¾ÃÈñÀÇ¡¢10Ç¯Á°¤Ï¾ÃÈñÀÇÎ¨8¡ó¡Ë
¡¦ÊÝ¾Ú°ÑÂ÷ÎÁ¡¡14Ëü±ß¡ÊÆþµï»þ¤ËÄÂÎÁ¤Î50¡ó¡¢2Ç¯ÌÜ°Ê¹ßËèÇ¯1Ëü±ß¤È¤·¤Æ¡Ë
¡¦Âàµî»þ¡¡¡Ü5Ëü±ß¡ÊÉß¶â¤¬50¡óÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤È²¾Äê¡Ë
¤Þ¤È¤á¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢1279Ëü8000±ß¤Ç¤¹¡£
²¾¤ËÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÄÂÂß¤Ç10Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢1279Ëü8000±ß¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤ÏÄÂÂß¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤ÏÌó739Ëü±ßÆÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
10Ç¯´Ö¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬540Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·î´¹»»¤Ç4Ëü5000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÂÂß¤Ç¼Ú¤ê¤ë¾ì¹ç¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¡Ê10Ëü±ß¡Ë¤ËÈæ¤Ù¡¢È¾Ê¬°Ê²¼¤Ç½»¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£10Ç¯´Ö¡¢17Ëü7000±ß¤Î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤È¥È¡¼¥¿¥ë2258Ëü±ß
C¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢¹ØÆþ¤»¤º¤ËÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
C¤µ¤ó¤Î¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖÊ¬¾ùÄÂÂß¡×¤Ç¡¢¶èÊ¬½êÍ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î10Ç¯Á°¤Î²Á³Ê¤Ï5300Ëü±ß¤ÇÅö»þ¤Î¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¤ÏÊª·ï²Á³Ê¤Î4¡ó¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢C¤µ¤ó¤ÎÄÂÎÁ¤â¤ª¤ª¤à¤Í¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÄÂÎÁ¤Ï·î³Û17Ëü7000±ß¡Ê5300Ëü±ß¡ß4¡ó¡áÇ¯´Ö212Ëü±ß¡Ë
·×2124Ëü±ß¡Ê·î17Ëü7000±ß¡ß12¥«·î¡Ê¡áÇ¯´Ö212Ëü4000±ß¡Ë¡ß10Ç¯¡Ë
¡¦»ÙÊ§¹¹¿·ÎÁ¡¡70Ëü8000±ß¡Ê2Ç¯¤´¤È¤Ë¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥«·îÊ¬¡£ÄÂÎÁÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤·¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÂÎÁ17.7Ëü±ß¡ß4¡Ë
¡¦Æþµï»þ¤ÎÎé¶â¡¡17Ëü7000±ß¡ÊÄÂÎÁ¤Î1¥«·îÊ¬¡Ë
¡¦Éß¶â¡¡17Ëü7000±ß¡ÊÄÂÎÁ¤Î1¥«·îÊ¬¡Ë
¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡19Ëü1160±ß¡ÊÄÂÎÁ¤Î1¥«·îÊ¬¤È¾ÃÈñÀÇ¡¢10Ç¯Á°¤Ï¾ÃÈñÀÇÎ¨8¡ó¡Ë
¡¦ÊÝ¾Ú°ÑÂ÷ÎÁ¡¡17Ëü8500±ß¡ÊÆþµï»þ¤ËÄÂÎÁ¤Î50¡ó¡¢2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß1Ëü±ß¤È¤·¤Æ¡Ë
¡¦Âàµî»þ¤ËÉß¶â¡¡¡Ü8Ëü8500±ß¡Ê50¡óÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤È²¾Äê¡Ë¤Þ¤È¤á¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢2258Ëü316±ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬¤±¤Ã¤¤ç¤¯ÆÀ
C¤µ¤ó¤ÏÄÂÂß¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÂÎÁ¤ä¹¹¿·ÎÁ¡¢ÊÝ¾ÚÎÁ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢Ìó2258Ëü±ß¤Î¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¸°¤Î¸ò´¹ÈñÍÑ¤ä²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢ÄÂÂß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Î·×»»¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿3ÁÈ¤Î½»Âð¤Ë¤«¤«¤ë10Ç¯´Ö¤Î¤ª¶â¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú10Ç¯´Ö¤Î¡Ö¤ª¶â¡×¤Þ¤È¤á¡Û
A¤µ¤ó¡¡2884Ëü±ß¤Î¸½¶â¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿
B¤µ¤ó¡¡540Ëü±ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÄÂÂß¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤è¤ê¤ÏÌó739Ëü±ß¤ÎÆÀ¡Ë
C¤µ¤ó¡¡2258Ëü±ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿
C¤µ¤ó¤ÏÄÂÂß¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÂÎÁ¤ä¹¹¿·ÎÁ¡¢ÊÝ¾ÚÎÁ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢Ìó2258Ëü±ß¤Î¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¸°¤Î¸ò´¹ÈñÍÑ¤ä²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢ÄÂÂß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Î·×»»¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿3ÁÈ¤Î½»Âð¤Ë¤«¤«¤ë10Ç¯´Ö¤Î¤ª¶â¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
¸åÆ£ °ì¿Î¡Ê¤´¤È¤¦¡¦¤«¤º¤Ò¤È¡Ë
ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1989Ç¯¤«¤é36Ç¯°Ê¾å¡¢¾ï¤Ë¸ÜµÒ¤ÈÀÜ¤¹¤ëÂè°ìÀþ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º¼ÂÌ³Á´ÈÌ¤Ë·È¤ï¤ë¡£Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢Åì¾Ú°ìÉô¾å¾ì´ë¶ÈÏ¢·ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯°Â¿´¤·¤ÆÉÔÆ°»º¼è°ú¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¹¥¿¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¡¢ÇäµÑ¡¢ÄÂÂß¡¢ÄÂÂß·Ð±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅìµþ¤Ç²È¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤Ê¤é60m2¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¸åÆ£ °ì¿Î¡Ë