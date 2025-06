浪川大輔が、アーティスト活動15周年を記念したベストアルバム『N.D.』本日リリースした。 ファンが投票した“BEST1楽曲アンケート”で1位となった「ELEVATION」を含む過去リリース楽曲6曲を再レコーディングし、自身も作詞に参加した渾身の新曲「WAVER」を加えた全7曲を収録。豪華盤のBlu-rayには、アーティスト活動15年間の振り返りや過去リリース楽曲6曲への想いを語る特別撮り下ろしインタビュー「15th Anniversary Special Interview」が収録されている。 ◆ ◆ ◆ ◾️浪川大輔 コメントファン投票で選ばれた「ELEVATION」をはじめ、アーティスト・浪川大輔の代名詞のようであり、かつ多彩な楽曲たちを詰め込んだ一枚になりました。また、新曲「WAVER」はベーシストのHIROTOMO君が中心となり、僕の音楽活動には欠かせないバンド「NONSTRESS」の仲間たちが結集して作ってくれたナンバー。原点に立ち返るという思いも込めてハードなロックサウンドになっています。そして豪華盤には、これまでの15年間の活動を振り返るロングインタビューも収録。期待を裏切らない内容になっていますのでお楽しみに! ◆ ◆ ◆ 10月と11月に東京・大阪でファンミーティングの開催が決定し、2026年1月7日にミニアルバムのリリースも決定。さらに2026年1月から3月にかけて全国8カ所を巡るライブツアーの開催も発表された。 ■ベストアルバム『N.D.』発売日:2025年6月25日(水) 豪華盤:LACA-35162 / 5,500円(税込)/ CD+BD通常盤:LACA-25162 / 2,750円(税込) / 2,500円(税抜) / CD ◆豪華盤・通常盤共通特典(初回生産分)ランダムフォトカード(全3種の内1種封入) ◆INDEX 1.空色追想歌 (Rerecorded) 作詞:MIKOTO 作曲・編曲:宮崎 誠 2.UTAO (Rerecorded) 作詞:森月キャス 作曲・編曲:Kohei by SIMONSAYZ 3.Hurricane Rock Star (Rerecorded) 作詞:Mio Aoyama 作曲・編曲:宮崎 誠 4.ELEVATION (Rerecorded) 作詞:喜介 作曲・編曲:R・O・N 5.TRISING! (Rerecorded) 作詞:ミズノゲンキ 作曲・編曲:R・O・N 6.イエローマン (Rerecorded) 作詞:浪川大輔、宮崎 誠、小鳥 作曲・編曲:宮崎 誠 7.WAVER 作詞:浪川大輔、佐藤 優 作曲・編曲:HIROTOMO 詳細:https://kiramune.jp/news/8573 ■8thミニアルバム発売日:2026年1月7日(水) ・豪華盤(初回生産限定)品番:LACA-35233(CD+BD)価格:5,500円(税込)内容:CD(7曲収録)+BD ・通常盤品番:LACA-25233(CDのみ)価格:2,750円(税込)内容:CD(7曲収録) ◆初回生産分封入特典(豪華盤・通常盤共通)ランダムフォトカード(全3種の内1種封入) ■<Kiramune Presents Daisuke Namikawa […]

The post 浪川大輔、ベストアルバム『N.D.』本日リリース。ミニアルバム発売+15周年記念ライブ開催決定も first appeared on BARKS.