YOASOBIが、7月から11月にかけて全国14道県にて40公演を開催するホールツアーのタイトルを<YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA>に決定したことを発表した。あわせて、キービジュアルも公開された。 2024年末から実施したアジアツアーや、アメリカ・ヨーロッパでの公演を経て開催される今回の国内ホールツアーは、YOASOBIにとって過去最多の公演数となる。数々のステージを重ねてさらなる表現力を磨いた彼らが、キャラバンのように日本全国を巡りながら、各地に“ワンダーランド”のようなワクワクを届けていくという思いが、「WANDARA(読み:ワンダラ)」というツアータイトルに込められているという。 本日公開となったキービジュアルは、エアブラシを用いたストリートな作風で国内外から注目を集めるアーティスト・Ryota Daimonが担当。「WANDARA」という言葉の響きが犬の鳴き声にも似ていることから着想を得て、3匹の犬をモチーフに描き下ろしたイラストをもとに制作されたアートワークとなっている。 ◆ ◆ ◆ ■YOASOBI コメント 今回のツアーは例えるならRPG、冒険の旅をイメージしています。 我々は街から街へ旅するキャラバン、行く先々で新たな仲間と出会い、集まったメンバーと共に音を鳴らし宴に興じる。 こういう時代だからこそ、リアルな人と人との出会いや繋がりから生まれる誰かや何かを特別に想う感覚を、来てくださるあなたはもちろん、私たち自身も感じたいなと思っています。 ◆ ◆ ◆ そして、6月28日正午より全公演のチケット一般発売がスタートする。YOASOBIが各地でどのようなステージを見せるのかぜひ楽しみにしていてほしい。 ■<YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA> ◆熊本公演会場:熊本城ホール メインホール7月13日(日)開場 17:00 開演 18:007月16日(水)開場 18:00 開演 19:007月18日(金)開場 18:00 開演 19:007月19日(土)開場 17:00 開演 18:00お問合せ:キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜 11:00〜15:00) ◆石川公演会場:本多の森 北電ホール8月5日(火)開場 18:00 開演 19:008月6日(水)開場 18:00 開演 19:008月8日(金)開場 18:00 開演 19:008月9日(土)開場 17:00 開演 18:00お問合せ:キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100 (火〜金 12:00〜16:00),10:00〜15:00(土曜) ◆静岡公演会場:静岡市清水文化会館 マリナート大ホール8月18日(月)開場 18:00 開演 19:008月19日(火)開場 18:00 開演 19:008月21日(木)開場 18:00 開演 19:008月22日(金)開場 18:00 開演 19:00お問合せ:サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999(月〜土 12:00〜18:00) ◆新潟公演会場:新潟県民会館 大ホール9月2日(火)開場 18:00 開演 19:009月3日(水)開場 18:00 開演 […]

