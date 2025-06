松田聖子、早見優、岡田有希子──1970年代から1980年代にかけて多数の人気歌手・アイドルを輩出したサンミュージックの「音楽プロダクション」としての側面に光を当てその優れた音楽的資産を日本の若い世代、そして世界中の音楽ファンに届けるプロジェクトが始動した。 本プロジェクトはファッションデザイナー、アートディレクター、そしてレコード店オーナーとして活躍する弓削匠をレーベルプロデューサーに迎える。 第一弾YOGEE NEW WAVESの角舘健悟に続き、プロジェクト第二弾にZEN-LA-ROCK/G.RINA/鎮座DOPENESSからなるユニット「FNCY」が登場。彼らは、サンミュージックがエージェントしてサポートする杏里の名曲「Last Summer Whisper」を公式にサンプリング。2025年夏必聴のサマーアンセムをリリースする。 8月20日の7インチレコード発売に先駆け、 7月2日より各種配信サイトにて先行配信リリース。杏里の楽曲とのコンパイルでも配信される。 ◆ ◆ ◆ 《メンバーコメント》いろいろな意味でサンプリングの難しい時代に、サンプリングのワンループで楽曲を構築することは贅沢で、そして挑戦でもありました。しかも日常的に車で聴いている杏里さんの楽曲です︕このように公式に曲と戯れさせていただき夢心地です。Last Summer WhisperとあわせてBaby Loveを楽しんでいただけたなら、この上なく嬉しいです。G.RINA 実は最初にお話を頂いた時からは紆余曲折を経て違ったカタチになったのですが、結果超最高な曲になったので、非常に感謝なのでした。RINAさんもコメントで書いてますが、まさか杏里さんのあの曲をオフィシャルで使わせてもらえるなんてー︕なので御座います。今までやってきたオマージュジャケットシリーズも遂に本家公認になったのも感慨深いモノが御座います涙 皆様のあの夏のサンドトラックに入る事を祈りつつっっっZEN-LA-ROCK baby loveのdemo制作は、僕の母の家に機材を設置してサビにあたる部分を吹き込んだ事を憶えていますw 思えば母に杏里さんの楽曲を聞かさせて貰っておりました。時は巡りまさかご一緒できるとは…親孝行のキッカケをありがとうございます‼鎮座DOPENESS ◆ ◆ ◆ ■商品情報 フォーマット:7インチシングルレコード発売日:2025年08月20日レーベル:Sun Music Records規格品番:SMRY-1002販売価格:¥2,420(税込)[収録内容]A面:Baby LoveB面:Baby Love(instrumental) Spotify Pre-save, Apple music Pre-add リンク:https://nex-tone.link/A00195153 関連リンク◆FNCY オフィシャルサイト

The post FNCY、杏里の「Last Summer Whisper」を公式サンプリングしたサマーアンセムリリース first appeared on BARKS.