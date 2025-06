なとりが、2025年10月から11月にかけて開催する自身初の海外ツアー<natori ASIA TOUR 2025>の追加公演行うことを発表した。 ツアー発表後、各地のファンからは喜びと共に開催を待ち望む声が多数寄せられており、現在は順次公演のチケット販売がスタートしている。すでに券売が開始した台北およびソウル公演はチケットが即完売を記録し、韓国は同会場のYES24 LIVE HALLにて、11月21日の追加公演が急きょ決定したという。 本ツアーは、台北、バンコク、ソウル、上海、北京の5都市を巡る、なとり初のアジアツアーとなる。なお、韓国での追加公演の詳細はすでにアナウンスされているほか、その他の公演の券売を含む最新情報は公式HP・SNSで後日発表される予定となっているので、チェックして欲しい。 なお、2026年2月19日には東京・日本武道館での単独公演<深海>が開催決定。発表して間もなくチケットが完売し、その前日2月18日には追加公演が開催される。 ◼️<natori ASIA TOUR 2025> 2025年10月26日(日)台北 Taipei / Zepp New Taipei <SOLD OUT>Inquires :大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月〜金 11:00 〜18:00https://www.facebook.com/bigart.tw 2025年11月8日(土)バンコク Bangkok / Union Hall 1Inquires :Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr 2025年11月21日(金)*追加公演2025年11月22日(土)<SOLD OUT> ソウル Seoul / YES24 LIVE HALLInquires :LIVET:hello@wanderloch.comTicket:https://to.livet.one/natori 2025年11月28日(金)上海 Shanghai / TBA 2025年11月30日(日)北京 Beijing / TBA ※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止No […]

