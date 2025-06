センチミリメンタルが、新曲「ツキアカリ」を本日6配信リリースした。 ◆センチミリメンタル 動画 「ツキアカリ」は、作詞・作曲を温詞、編曲をシライシ紗トリが手掛けており、鋭いバンドサウンドにブラスの響きが交差し、儚くも強い想いを紡いだロックチューンだという。 また、本日20時には同曲のMVがYouTubeでプレミア公開される。MVは、煌びやかな演奏シーンから幕を開け、深い悲しみと葛藤を抱えながらも一人の女性が、自らの力で乗り越え、ステージへと歩み出す姿を描いた作品に仕上がっているとのこと。監督は「正義のすみか」「海へ」のMVも手掛けた映像ディレクターの本吉祐士が務めた。 なおセンチミリメンタルは、9月より自身最大規模となるワンマンツアー<センチミリメンタル 全国ツアー2025>を開催。9月14日の愛知・ダイアモンドホールを皮切りに、全国6都市を巡る。 ◾️「ツキアカリ」 配信中:https://erj.lnk.to/WJv6tI ◾️<センチミリメンタル Acoustic Live “Atelier C”> 2025年7月6日(日)ビルボードライブ大阪1stステージ:OPEN 15:30 / START 16:302ndステージ:OPEN 18:30 / START 19:30 2025年7月13日(日)ビルボードライブ東京1stステージ:OPEN 15:30 / START 16:302ndステージ:OPEN 18:30 / START 19:30 ●料金・大阪サービスエリア \7,500(税込)カジュアルエリア \7,000(税込)*1ドリンク付・東京サービスエリア \7,500(税込)カジュアルエリア \7,000(税込)*1ドリンク付 ※FC限定ライブ公演情報 ▶ https://www.cenmilli.com/ ◾️<センチミリメンタル 全国ツアー2025> 日程:2025年9月14日(日)会場:愛知・ダイアモンドホール開場:17:00 / 開演:18:00 日程:2025年9月27日(土)会場:宮城・Rensa開場:16:00 / 開演:17:00 日程:2025年10月18日(土)会場:大阪・BIG CAT開場:17:00 / 開演:18:00※SOLD OUT 日程:2025年10月25日(土)会場:広島・セカンドクラッチ開場:16:00 / […]

