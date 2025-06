BURNOUT SYNDROMESが、本日バンド結成20周年を記念した最新曲「月光蝶」を配信リリースした。 ◆BURNOUT SYNDROMES 動画 「月光蝶」は、バンド結成20周年を迎え、“新たな物語の幕開け”を象徴する、幻想的なイメージと力強いメッセージが融合した、バンドの新たな一面を映し出す楽曲となっているという。 また、MVを本日21時に、YouTubeにてプレミア公開することが決定している。本作はリリックビデオ形式で構成されており、幻想的な空間を舞う3匹の蝶を通して、メンバー3人のこれまでの軌跡とこれからへの希望が描かれているとのこと。 さらに、すでに発表されていた全国ツアーの詳細も解禁となった。東京・愛知・福岡・宮城・大阪の全5都市で行われるアニバーサリーライブのチケットは、本日よりFC最速抽選受付がスタートしている。 ◾️「月光蝶」 2025年6月25日(水)配信リリースhttps://erj.lnk.to/Gekkoucho ◾️<BURNOUT SYNDROMES 20th Anniversary TOUR 2026> 2026年3月7日(土)東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)開場 17:00/開演 18:00 2026年3月13日(金)愛知・THE BOTTOM LINE開場 18:00/開演 19:00 2026年3月15日(日)福岡・DRUM Be-1開場 17:30/開演 18:00 2026年3月21日(土)宮城・Rensa開場 17:00/開演 18:00 2026年3月28日(土)大阪・BIGCAT開場 17:00/開演 18:00 チケット:スタンディング 6,800円(税込)※入場時別途1ドリンク代が必要 ◎FC最速先行受付6月25日(水)18:00〜7月6日(日)23:59詳細:https://sp.burnoutsyndromes.com/feature/entry ◾️その他ライブ情報 <ファンクラブ限定ライブ「BURNOUT SYNDROMES 20th Anniversary LIVE in TOKYO」>日程:2025年9月21日(日)会場:代官山UNIT開場 16:45 / 開演 17:30詳細:https://sp.burnoutsyndromes.com/feature/entry <OSAKA MUSIC LOVER -JAPANIMATION ROCKS->日程:2025年7月26日(土)、27日(日)時間:16:00〜20:00(開場:15:00)開催場所:EXPOホール (大阪・関西万博会場内)出演アーティスト7月26日:KANA-BOON/SCANDAL/FLOW/yutori7月27日:秋山黄色/PUFFY/BURNOUT […]

The post BURNOUT SYNDROMES、新曲「月光蝶」配信リリース+MV公開決定。全国ツアーの詳細解禁も first appeared on BARKS.