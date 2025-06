DOPING PANDAが9月、約3年ぶりとなるフルアルバム『in my mind』をリリースする。これに先駆けて新曲「Darlin’ I love you」が配信リリースとなった。 新曲「Darlin’ I love you」だが、まず注目したいのが、これまでのDOPING PANDAのイメージを一新する全編日本語で書かれたド直球な歌詞。“愛という名のもとに”という歌い出しとキャッチーなメロディが心を打つ仕上がりだ。サウンド面では、ロックスターことYutaka Furukawaのソリッドなギターと、多幸感あふれるシンセリフやコーラスワークが印象的。それを支えるリズム隊は、再結成後のメンバーの信頼関係がにじみ出たかのように、楽曲により深みを持たせている。 公開された「Darlin’ I love you」ミュージックビデオは、監督に朝田洋介と鳥居洋介のタッグを迎えて制作された。楽曲こそ新しいDOPING PANDAの世界観を提示しているものの、映像にはDOPING PANDAの過去映像作のオマージュともとれるようなギミックが散りばめられるなど、質感もあいまって見応えのある作品として届けられる。 さらに、本作リリースに合わせて、7月から開催される全国ツアー<mugendai THE CARNIVAL 2025>の詳細がすべて公開となった。Yutaka Furukawaの出身地でもある9月の山口公演では、<and I’m ROCKSTAR>と題し、フルカワユタカ(バンドセット)とのスペシャルなツーマンに。また、12月に開催されるツアーファイナルのZepp Shinjuku公演は、2024年、悔しくも中止となってしまったACIDMANとのリベンジ公演<RE answer>となる。チケットのオフィシャル2次先行受付は6月25日18:00より。 ■配信シングル「Darlin’ I love you」2025年6月25日(水)配信開始各種サブスク配信リンク:https://dopingpanda.lnk.to/DILYMusic Video:https://youtu.be/WAIlzH3w4Ac ■全国ツアー<mugendai THE CARNIVAL 2025>07月20日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA open17:00 / start17:30 ※対バン:ASPARAGUS07月21日(月/祝) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2 open16:30 / start17:0007月26日(土) 京都・磔磔 open17:00 / start17:3007月27日(日) 石川・金沢vanvan V4 open16:30 / start17:0009月15日(月/祝) 北海道・札幌cube garden open15:30 / start16:00 ※サブタイトル:GIG for […]

