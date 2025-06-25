NCT¡¦YUTA¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡Ë¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡Ö²»³Ú¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NCT¡¿NCT 127¤ÎYUTA¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó2026½Õ²Æ¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¥¢¡¼¥È¤ËÍÏ¤±¹þ¤àNCT¡¦YUTA¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡Ë
¡¡¥á¥ó¥º ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤¬3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëYUTA¤ÏŽ¢¥·¥ç¡¼¤Î²»³Ú¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Æ°Êª¤äÌÚ¤Ê¤É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ËÌÜ¤ò°ú¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ø¤ÎÎ¹¤Î±Ç²è¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÊ¹¤¡¢¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿Ž£¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡YUTA¤Ï¡¢2025½©Åß¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¡ÖLV ¥Ð¥¿¡¼¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë ¥À¥ß¥¨ ¥É¥¥ ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ö¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë ¥ª¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¡×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ó¥Ô¥É¥¥¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹»á¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤È¸½ÂåÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿·úÃÛ²È¥Ó¥¸¥ç¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ë»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö2026½Õ²Æ¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¸½Âå¥¤¥ó¥É¤ÎÉþ¾þÈþ³Ø¤¬À¤³¦¤Î¸½ÂåÅª¤Ê¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¾È¤é¤·½Ð¤·¡¢¥á¥ó¥º¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ë¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó»á¤È¤ÎÉñÂæÈþ½ÑÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î´¶³ÐÅª¤Ê´Ä¶¤¬¿ï½ê¤ËÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¥¢¡¼¥È¤ËÍÏ¤±¹þ¤àNCT¡¦YUTA¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡Ë
¡¡¥á¥ó¥º ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤¬3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëYUTA¤ÏŽ¢¥·¥ç¡¼¤Î²»³Ú¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Æ°Êª¤äÌÚ¤Ê¤É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ËÌÜ¤ò°ú¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ø¤ÎÎ¹¤Î±Ç²è¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÊ¹¤¡¢¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿Ž£¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ó¥Ô¥É¥¥¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹»á¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤È¸½ÂåÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿·úÃÛ²È¥Ó¥¸¥ç¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ë»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö2026½Õ²Æ¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¸½Âå¥¤¥ó¥É¤ÎÉþ¾þÈþ³Ø¤¬À¤³¦¤Î¸½ÂåÅª¤Ê¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¾È¤é¤·½Ð¤·¡¢¥á¥ó¥º¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ë¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó»á¤È¤ÎÉñÂæÈþ½ÑÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î´¶³ÐÅª¤Ê´Ä¶¤¬¿ï½ê¤ËÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£