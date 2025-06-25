【競輪】ルーキーシリーズプラス2025出場選手発表 男子は尾野翔一、女子は酒井亜樹に注目
JKAは25日、「競輪ルーキーシリーズプラス2025」（8月8日〜10日、宇都宮）の男女出場予定選手を発表した。
優勝選手には、男子は第127回ルーキーチャンピオンレース、女子は第8回ガールズフレッシュクイーンの出場権が与えられる。
男子で有力なのは在所1位の尾野翔一。女子も在所1位の酒井亜樹に注目が集まる。
▽男子（名前の左数字は先行順位、年齢は8月8日現在）
1・尾野翔一（25＝福岡）
2・三神遼矢（23＝福島）
3・丸山留衣（19＝静岡）
4・三沢優樹（25＝福島）
5・馬越裕之（25＝奈良）
6・野中龍之介（23＝神奈川）
7・秋山太洋（24＝東京）
8・新垣慶晃（24＝沖縄）
9・岩辺 陸（21＝静岡）
10・西森一稀（20＝兵庫）
11・大塚 城（19＝静岡）
12・安達光伸（23＝岐阜）
13・藤田 楓（22＝岡山）
14・中田拓也（29＝広島）
▽女子（名前の左数字は先行順位、年齢は8月10日現在）
1・酒井亜樹（23＝大阪）
2・北岡マリア（19＝石川）
3・半田水晶（27＝茨城）
4・岡田優歩（22＝和歌山）
5・岩元杏奈（24＝宮崎）
6・千葉捺美（30＝群馬）
7・伊藤柚姫（22＝兵庫）