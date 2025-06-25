JKAは25日、「競輪ルーキーシリーズプラス2025」（8月8日〜10日、宇都宮）の男女出場予定選手を発表した。

優勝選手には、男子は第127回ルーキーチャンピオンレース、女子は第8回ガールズフレッシュクイーンの出場権が与えられる。

男子で有力なのは在所1位の尾野翔一。女子も在所1位の酒井亜樹に注目が集まる。

▽男子（名前の左数字は先行順位、年齢は8月8日現在）

1・尾野翔一（25＝福岡）

2・三神遼矢（23＝福島）

3・丸山留衣（19＝静岡）

4・三沢優樹（25＝福島）

5・馬越裕之（25＝奈良）

6・野中龍之介（23＝神奈川）

7・秋山太洋（24＝東京）

8・新垣慶晃（24＝沖縄）

9・岩辺 陸（21＝静岡）

10・西森一稀（20＝兵庫）

11・大塚 城（19＝静岡）

12・安達光伸（23＝岐阜）

13・藤田 楓（22＝岡山）

14・中田拓也（29＝広島）

▽女子（名前の左数字は先行順位、年齢は8月10日現在）

1・酒井亜樹（23＝大阪）

2・北岡マリア（19＝石川）

3・半田水晶（27＝茨城）

4・岡田優歩（22＝和歌山）

5・岩元杏奈（24＝宮崎）

6・千葉捺美（30＝群馬）

7・伊藤柚姫（22＝兵庫）