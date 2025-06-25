ミューズ来日決定、大阪ではMAN WITH A MISSION、go!go!vanillasと共演
グラミー賞2度受賞のロックバンド、ミューズの来日公演が決定した。
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9⽉25日（⽊）のKアリーナ横浜公演に加え、9月23日（火・祝）に開催される大阪公演は万博開催を記念し開催されるスペシャル・イベント「SONIC EXPO 2025」にMAN WITH A MISSION、go!go!vanillasとともに出演する。
＜ライブ情報＞
大阪にぎわい創出事業「SONIC OSAKA EXPO 2025」
2025年9月23日（火・祝）京セラドーム大阪
14:00開場／16:00開演／20:30終演（予定）
主催：大阪府・大阪市・大阪にぎわい創出事業実行委員会（※1）
SONIC OSAKA EXPO 2025実行委員会
※1 構成団体：大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公益財団法人大阪観光局
協力：ワーナーミュージック・ジャパン
事業サイト：https://osakanigiwai.com/
特設サイト：https://sonic-expo2025.com
出演：MUSE、MAN WITH A MISSION、go!go!vanillas
チケット ：
【料金】
GOLD STANDING \28000
ARENA STANDING \22000
ARENA 指定 \18000
STAND 指定 S \18000
STAND 指定 A \15000
【一般発売】
7月19日（土）10:00~
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＜ライブ情報＞
大阪にぎわい創出事業「SONIC OSAKA EXPO 2025」
2025年9月23日（火・祝）京セラドーム大阪
14:00開場／16:00開演／20:30終演（予定）
主催：大阪府・大阪市・大阪にぎわい創出事業実行委員会（※1）
SONIC OSAKA EXPO 2025実行委員会
※1 構成団体：大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公益財団法人大阪観光局
協力：ワーナーミュージック・ジャパン
事業サイト：https://osakanigiwai.com/
特設サイト：https://sonic-expo2025.com
出演：MUSE、MAN WITH A MISSION、go!go!vanillas
チケット ：
【料金】
GOLD STANDING \28000
ARENA STANDING \22000
ARENA 指定 \18000
STAND 指定 S \18000
STAND 指定 A \15000
【一般発売】
7月19日（土）10:00~