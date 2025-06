¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¡¢Â©»Ò¤È¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¤Î¸òºÝ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë

『ターミネーター』シリーズなどで知られるアーノルド・シュワルツェネッガーが、10年前に熱愛を報じられたマイリー・サイラスとイケメン息子パトリックについてコメントした。Peopleによると、この度アーノルドが、人気トーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen(原題)』に出演。司会のアンディ・コーエンから、息子がマイリーと交際したことについて、「一番良かったことと悪かったこと」を聞かれ、2人の交際を振り返ったそう。

「最高だったのは、彼女が女の子として人間として、とても素敵だったこと。それに素晴らしい才能の持ち主だった」とコメント。家族のスキー旅行にマイリーが参加したときも、「家族のゲストとして、本当に素晴らしかった」そうだ。「僕らは皆、彼女が大好きだった」と振り返っている。マイリーとパトリックは、2014年11月から2015年4月にかけて交際。当時20代になったばかりの2人は、あちこちでツーショットをキャッチされ、グラミー賞前のパーティーや、パトリックの通う南カリフォルニア大学のフットボールの試合などで、写真に撮られていた。破局の理由については、パトリックが別の女性とツーショットをキャッチされるなどし、浮気説も浮上していたが、情報筋は「立場が異なるだけ。彼は大学生で、彼女は音楽とキャリアに集中している」とコメント。友好的に破局したものと伝えられている。なお、アーノルドから見た息子とマイリーの交際の「悪い点」はというと、「悪い部分など何もない」とのこと。「彼女は本当に良い子で、一緒にいて楽しかった。2人がうまくいかなくて、残念だ」と明かしている。