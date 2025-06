UCC公式オンラインストアで「コーヒーサマーバッグ」の予約受付中！好みで選べる福袋3種類は数量限定。

UCC上島珈琲は、2025年6月25日10時から「コーヒーサマーバッグ」の予約販売の受付を開始しています。

福袋限定アイテム付き

UCC公式オンラインストア初となる、夏のコーヒー福袋「コーヒーサマーバッグ」の予約販売の受付を開始しています。

飲用スタイルや好みに応じて選べる「水淹れ」「フレッシュキューブ」「上島珈琲店」の3種類が登場します。

・【送料無料】夏の福袋 UCC水淹れコーヒー 飲み比べセット 限定オリジナルキャラクターボトル付き

水淹れのコーヒーバッグ製品や飲料製品、アイス飲用におすすめなレギュラーコーヒーの詰め合わせです。

UCCオリジナルキャラクター「マグー」「ポトー」「カプー」が描かれたボトル付き。価格は4200円です。

〈内容〉

・UCC Cold Brew コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー 4P

・UCC ゴールドスペシャル コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー 4P

・UCC 職人の珈琲 コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー 12P

・【期間限定】UCC GOLD SPECIAL PREMIUM シトラスクリア 150g(粉)

・UCC ゴールドスペシャル アイスコーヒー 250g(粉)

・UCC Cold Brew BLACK PET500ml 2本

・UCC Cold Brew水淹れコーヒー フルーティ スペシャル リキャップ缶275g 2本

・<非売品>UCCオリジナルキャラクターデザイン クリアキャップボトル

・【送料無料】夏の福袋 CAFE@HOME飲み比べセット 限定オリジナルトラベルポーチ付き

「CAFE@HOME」15種24杯分の詰め合わせです。

オリジナルポーチ付き。価格は5600円です。

〈内容〉

・CAFE@HOME with Fruit Sweets フルーツ系スイーツと 10g×2

・CAFE@HOME with Chocolate Sweets チョコレート系スイーツと 10g×2

・CAFE@HOME with Cheese Sweets チーズ系スイーツと 10g×2

・CAFE@HOME with Wagashi 和菓子と 10g×2

・CAFE@HOME with Milk ミルクと楽しむコーヒー 10g×2

・CAFE@HOME with Bread パンと楽しむコーヒー 10g×2

・CAFE@HOME Shining Sunlight 晴れの日に 10g×2

・CAFE@HOME Rain Sound 雨の日に10g×2

・CAFE@HOME Rainbow Arch 虹の日に 10g×2

・CAFE@HOME Decaf Empathy 思いやりを 10g×1

・CAFE@HOME Decaf Break ひと休みを 10g×1

・CAFE@HOME Decaf Deep Breath 深呼吸を 10g×1

・CAFE@HOME in Start time 始まりの時間に 10g×1

・CAFE@HOME in Bright time 明るい時間に 10g×1

・CAFE@HOME in Twilight time 黄昏の時間に 10g×1

・1杯分のコーヒーフィルター(3枚入り)×8

・<非売品>CAFE@HOMEオリジナルコットントラベルポーチ×1

・【送料無料】夏の福袋 上島珈琲店 飲み比べセット 限定オリジナル保冷ランチバッグ付き

「上島珈琲店」の店舗や公式ECでしか購入できないアイテムを中心に詰め合わせています。コーヒーと合わせて楽しみたい『焦がしキャラメルがしみこんだバームクーヘン』や、オリジナル保冷ランチバッグ付き。

価格は5200円です。

〈内容〉

・上島珈琲店 ミルク珈琲ベース(希釈)無糖 600ml

・上島珈琲店 ミルク珈琲ベース(希釈)加糖 600ml

・上島珈琲店 THE NEL DRIP COFFEE(リキッドコーヒー無糖)1000ml

・上島珈琲店 ワンドリップコーヒー 上島珈琲店ブレンド 5杯分

・焦がしキャラメルがしみ込んだバームクーヘン5個入り

・上島珈琲店の黒糖蜜 200g

・<非売品>上島珈琲店ロゴ入り 保冷ランチバッグ

一般発売は7月7日から。

UCC公式オンラインストアで販売します。

予約分は、7月7日から順次出荷予定です。

なお、予約期間中に完売となる場合があります。

数量限定につき、なくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

