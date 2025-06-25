民間有人宇宙飛行ミッション「Ax-4」打ち上げ成功 ISS到着予定は6月26日
アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年6月25日に有人宇宙飛行ミッション「Axiom Mission 4（Ax-4）」の打ち上げを実施しました。Crew Dragon（クルードラゴン）宇宙船は無事に地球周回軌道へ投入されたことをSpaceXが発表しています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：Falcon 9 (Ax-4)ロケット：Falcon 9（ファルコン9）ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2025年6月25日15時31分発射場：ケネディ宇宙センター（アメリカ）ペイロード：Crew Dragon（クルードラゴン）宇宙船
Ax-4はアメリカ企業Axiom Space（アクシオム・スペース）による4回目の有人宇宙飛行ミッションです。合計4名のクルーはSpaceXの「Crew Dragon（クルードラゴン）」宇宙船でISSに向かい、最大14日間にわたって科学実験などに従事する予定です。
Ax-4のミッションコマンダーはAxiom SpaceのPeggy Whitsonさんが務めます。WhitsonさんはNASA＝アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士だった人物で、2023年5月に実施されたAxiom Spaceの「Ax-2」ミッションでもコマンダーを務めました。NASA在籍中はISSの長期滞在を3回行ったことがあり、今回のAx-4は5回目の宇宙飛行となります。Ax-2ミッションまでの通算宇宙滞在時間は675日間です。
残る3名はいずれも今回が初の宇宙飛行です。インドのShubhanshu ShuklaさんはISRO＝インド宇宙研究機関の宇宙飛行士で、同国初の有人宇宙飛行計画「Gaganyaan（ガガンヤーン）」の宇宙飛行士4名に選ばれています。ポーランドのSławosz Uznański-Wiśniewskiさんは2022年にESA＝ヨーロッパ宇宙機関（欧州宇宙機関）の宇宙飛行士に選抜されました。ハンガリーのTibor Kapuさんは2023年に同国の宇宙飛行士プログラムに選抜されています。
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文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
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