¡Ö¤Á¤ã¤ó¥ê¥ó¥·¥ã¥ó¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡¡¡Ö¥ª¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤Ï¥Þ¥ó¥¬¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¡1980Ç¯Âå¤Î¡ÈÎ®¹Ô¸ì¡É
¡¡¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤È¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬ÌÚÍËÆü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢·î¡ÝÌÚ¸á¸å1»þ¡Á¡Ë¡£¾¼ÏÂ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò°¦¤¹¤ëºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬¡¢1980Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡ÖÄ«¥·¥ã¥ó¡×¡£¸½ºß¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢1987Ç¯¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÄ«¿©¤òÈ´¤¤¤Æ¤â¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃÂÀ¸¡£1987Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î¿·¸ìÉôÌç¤ÇÉ½¸½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¥ê¥ó¥·¥ã¥ó¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎCM¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥ó¥¹Æþ¤ê¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎCM¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡¦¥ê¥ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¡£»³ÅÄË®»Ò¤¬¤³¤ÎCM¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎCM¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»ä¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¥¥ã¥é¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£»ä¤ÏZÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥ó¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤³¤í¤«¤éÀöÌÌÂæ¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£»ä¤âÄ«¥·¥ã¥ó¤ò¤·¤Æ²¿²ó¤âÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ØÄ«¤«¤é¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¡¢¤¢¤ó¤¿ºòÆü¤ÎÈÕ¤âÆ¬Àö¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Ù¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1989Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÉôÌç¡¦¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¥ª¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¡£ËÙÅÄ¤«¤Ä¤Ò¤³¤Ë¤è¤ë4¥³¥Þ¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ù¤È¤ª¤Ð¤µ¤ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤À¡£
¡¡¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÃæÇ¯½÷À¤ò»Ø¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥ª¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Ï1990Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅö»þ¡¢¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±ü¤µ¤ó¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ç¡×¤È¥µ¥Þ¥ó¥µ¤¬¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¥Þ¥ê¥ó¤â¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤Î½Ð¤·Êª¤Ç¥ª¥Ð¥¿¥ê¥¢¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Çã¤¤ÊªÂÞ¤ò²¼¤²¤Æ¡Ö±ü¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ó¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç½÷À¤¿¤Á¤¬²æÀè¤Ë¤È»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¼ÏÂ¤Î¤³¤í¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡¢¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢1989Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÉôÌç¡¦Æ¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö24»þ´Ö¥¿¥¿¥«¥¨¥Þ¥¹¥«¡×¡£ÇÐÍ¥¤Î»þÇ¤»°Ïº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¡Ö¥ê¥²¥¤¥ó¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹¹ð¥³¥Ô¡¼¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢¡ÈÅ°Ìë¡É¤ä¡ÈµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24»þ´ÖÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤«¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢¡ÖÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£24»þ´ÖµÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¥Þ¥ê¥ó¤¬¡ÖÅ°Ìë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ø°ìÅ°¡Ù¡ØÆóÅ°¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥Ð¥ó¥¯ËÌÀî / ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClipÌÚÍËÆü¡Ù2025Ç¯6·î19ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê