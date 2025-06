プレミアリーグ屈指のスピードスターはステップアップが期待されている。



『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、ニューカッスル・ユナイテッドはノッティンガム・フォレストに所属する23歳のスウェーデン代表FWアンソニー・エランガの獲得に本腰を入れているという。



母国スウェーデンのマルメの下部組織出身であるエランガは2015年夏にマンチェスター・ユナイテッドのユースチームに移籍。アンダーカテゴリーで結果を残すと、20-21シーズン途中でトップチームデビューを飾るなど期待の若手選手として注目されることに。しかしマンUでは公式戦通算55試合に出場し、4ゴールを記録したものの、徐々に序列は低下していき、2023年7月にはN・フォレストへの完全移籍を決断。N・フォレストでは主力に定着しており、特に今季はプレミアリーグ38試合の出場で6ゴール11アシストとクラブの7位フィニッシュ、そしてヨーロッパカンファレンスリーグ出場権獲得に大きく貢献した。





Anthony Elanga's goal against Manchester United has been voted Sweetest Strike for April! pic.twitter.com/5TKESVDllL