Mr.Childrenが、ライブDVD & Blu-ray『miss you LIVE』を本日リリースした。併せて、最新曲「記憶の旅人」ライブ映像を公開した。 ◆Mr.Children 動画 本作は、独創的なステージ演出と、凄まじい音楽への熱量を込めた力強いバンドの演奏、“舞台演出という芸術” にまで高められたアリーナツアーの最終公演 大阪城ホールのライブ映像に、映像作品としての「miss you」を完結させるべく新たに補完された映像を交えて完成した<Mr.Children tour 2024 miss you arena tour>と、アルバム『miss you』発売前から敢行されプレミアムライブとなっていた6年ぶりのホールツアー<Mr.Children tour 2023/24 miss you>の大阪フェスティバルホールでの貴重なライブ映像を“一挙同時収録”した映像作品に仕上がっているという。 発売に向け、本作収録の全国ホールツアー<Mr.Children tour 2023/24 miss you>から「幻聴」「声」、そして全国アリーナツアー<Mr.Children tour 2024 miss you arena tour>からは冒頭12分のライブ映像、「ケモノミチ」が公開されている中、最新曲「記憶の旅人」のライブ映像が公開となった。 ◾️LIVE DVD & Blu-ray『miss you LIVE』2025年6月25日(水)リリース [DVD]TFBQ-18301〜18304 \11,000(税込)[Blu-ray]TFXQ-78281~78282 \11,000(税込) LIVE DVD&Blu-ray『miss you LIVE』特設サイトhttp://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20250625/ ◆DVD & Blu-ray 共通ジャケット仕様A式Wジャケット仕様 / 24P PHOTO BOOK & A1 POSTER(三つ折り・歌詞)封入

