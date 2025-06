ツチヤカレンが、ニューデジタルシングル「残響ラプソディ」を7月9日に配信することが決定、あわせてアートワークと新アーティスト写真も公開された。 本作は、“生きることが精一杯で辛い日々の中で、社会のきれいごととは裏腹に見えない場所で苦しんでいる人がいる。そんな現実に目を向けてほしい”という思いから生まれた曲。 心が擦り切れてしまいそうなこの時代に、自分や他者の“痛み”に、ほんの少しでも気づいてもらうきっかけになればという願いを込めて描かれた。 本日からツチヤカレン公式TikTokにて「残響ラプソディ」の一部を先行配信。 「残響ラプソディ」に関して本人は以下のようにコメントしている。 ◆ ◆ ◆ これまでありがたいことにたくさんの曲を形にしてリリースをしてきましたが、私の中では珍しい「社会に生きて感じること」を閉じ込めた楽曲になっています。情報が溢れる世界から少し目を背けることも、自分の心を守る手段かなと思っているけど、向き合わなければ気づけないので、もう少し周りを見渡せる自分でいたいです。私は説明するのが本当に苦手でして、この曲を私が説明すると途端にとても薄っぺらく感じてしまう気がしたので、聴いた方の気持ちに委ねたいなと思います。是非一度、聴いてみてくださいな! ◆ ◆ ◆ Digital Single「残響ラプソディ」2025.7.9(水) Digital Release ▼Pre-add/Pre-savehttps://karen-tsuchiya.lnk.to/zankyo-rhapsody_paps ▼TikTok先行配信URLhttps://www.tiktok.com/music/-7517502459373160464 関連リンク◆ツチカレン オフィシャルリンク

The post ツチヤカレン、“痛み”を抱えるすべての人へ。現代のリアルを描いた新曲「残響ラプソディ」配信リリース決定 first appeared on BARKS.