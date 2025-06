映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』が6月27日(金)に公開される。

あのルパン三世が、約30年ぶりに2Dの劇場アニメーションとして帰ってくる!

舞台は、地図に載っていない謎の島。お宝を狙って乗り込んだルパン一行を待ち受けていたのは、"不死身の血族"と呼ばれる正体不明の存在だった。前代未聞のスケールとドラマで描かれ、すべての「ルパン三世」に繋がる原点ともいえる究極の物語が幕を開ける――。

原作はモンキー・パンチ。監督は国内外でそのスタイリッシュな演出が高い評価を得ている「ルパン三世」シリーズ〈LUPIN THE IIIRD〉全作を手がけた小池健。脚本は高橋悠也、音楽はジェイムス下地。栗田貫一、大塚明夫、浪川大輔、沢城みゆき、山寺宏一らおなじみのキャストが集結。ゲスト声優には片岡愛之助、森川葵、空気階段が参加。主題歌はB'zの書き下ろし楽曲「The IIIRD Eye」。"誰も知らないルパン三世"が、ついにスクリーンに姿を現す。

また、本作は2Dアニメとしては約30年ぶり、栗田貫一が最初にルパンの声を演じた映画『ルパン三世 くたばれ!ノストラダムス』(1995年4月)の公開から数えると、ちょうど30年目の年の劇場版ルパンとなる

今回はそんなルパンを演じて30年目の栗田貫一にインタビューを敢行!

収録へのエピソードやルパンを演じるにあたっての思い、ルパンの魅力などを語ってもらった。

ルパン三世の声を演じる栗田貫一

――本作の制作が決まった時のお気持ちを教えてください

「待ちに待っていた小池さんのルパンがやっと作られるんだなという気持ちでした。最初の『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』から気がついたら一回りして12年たったんだな、という気持ちです」

――収録のエピソードや難しかったシーンはありましたか

「実は、1人で収録をしたので誰とも絡んでいないんです。レギュラーのキャストさんは『こういう声、温度でしゃべってくるだろうな』と想像もできますが、新しいキャラクターのムオムやサリファはどんな声や温度で来るのか分からなかったので、想像して収録しました。温度がない中、1人で温度を作る感覚が難しかったです。音響監督の清水さんや小池監督の感覚を頼りに収録しました」

――今回の映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』はどのような作品になっていますか

「今回の作品は小池さんのハードボイルドな世界観で、カリオストロの城の山田(康雄)さんの作ってきたルパンとは全然違うものなんです。山田さんの作ってきたルパンをベースに、テイストが違う、という感じですね」

――30年間ルパンを演じていらっしゃいますが、変わらない、ブレない部分はありますか

「ぶれないのは、山田さんが声優をされていた、僕が大好きだったあの頃のルパンを壊したくないということです。そこはずっと守りつつ、僕としても少しだけ、ルパンを演じられるようになったのかなと感じています」

映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』次元大介とルパン三世

――長きにわたって愛され続けている「ルパン三世」シリーズですが、栗田さんが感じる魅力を改めて教えていただけますでしょうか

「泥棒だから悪者ではあるのですが、悪いやつは許さない、変なものを盗まない、盗めないと言われているものを盗みたくてしょうがない、というところが魅力ですよね。ルパンは、次元のことを頼りにしつつベタベタしてない、五ェ門もまあいろんな意味で切ってくれたり逃がしてくれたり、不二子ちゃんとはくっついたり離れたり、信じたり騙されたりと、その関係性も魅力だと思います。

今回は不二子ちゃんとは知り合ってまだ日が浅い時期の話になっていて、また違う作品になっていると思います。B'zさんの音楽もすごく良いです」

映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』峰不二子

――今回、映画を楽しみにしてくださっているファンの方にメッセージをお願いします

「ボロボロになりながら作り上げた、チームワークを感じる素晴らしい作品になっていますので、絶対に見なきゃ損です!絵と音の迫力もすごいので、劇場でぜひ見ていただきたいです」

映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

文=HOMINIS編集部

映画情報

映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

2025年6月27日(金) 全国ロードショー

製作・著作:トムス・エンタテインメント

原作:モンキー・パンチ ⓒTMS

配給:TOHO NEXT

公式サイト:Lupinthe3rd.com

公式X:@lupin_anime

映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

