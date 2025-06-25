¿Íµ¤¥³¥é¥ÜÏÂ²Û»Ò¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î Ì´¤ÎÀô¤ÎÀ±¤³¤Ð¤³¡×¤¬ºÆÈ¯Çä¡ªµþÅÔ¡¦Äá²°µÈ¿®¤«¤é¡¡Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¡¡µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÌÃ²ÛÅ¹¡ÖÄá²°µÈ¿®¡×¡Ê¤Ä¤ë¤ä¤è¤·¤Î¤Ö¡Ë¤¬¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î Ì´¤ÎÀô¤ÎÀ±¤³¤Ð¤³¡×¤ò¡¢7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü³èÈ¯Çä¤¹¤ë¡£6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1803Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡ÖÄá²°µÈ¿®¡×¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÂ³¤¡¢2023Ç¯¤Ë¥«¡¼¥Ó¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½é¥³¥é¥Ü6¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëµÇ°´ü´Ö¤Ë¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥Ó¥£¤äÀ±¤Î·Á¤ÎÍî´ç¡Ê¤é¤¯¤¬¤ó¡Ë¤ÈàèàáÅü¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î Ì´¤ÎÀô¤ÎÀ±¤³¤Ð¤³¡×¡Ê2592±ß¡Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥×¥¹¥¿¡¼¤ÇÌë¶õ¤ò¤«¤±¤ë¥«¡¼¥Ó¥£¤òÏÂÉ÷¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²Û»ÒÌÚ·¿¤Çºî¤é¤ì¤¿ÏÂ»°ËßÆþ¤ê¤ÎÍî´ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥ê¥¢¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤È¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÌ´¤ÎÀô¡×¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö¿å¡×¤ÎÇÈÌæ¤¬µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖÀ±¡×¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤µ¤¯¤µ¤¯¿©´¶¤ÎÍî´ç¤äàèàáÅü¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤ÎÀ¤³¦´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ë¼ê¤Å¤¯¤êºÇÃæ¡×¤âºòÇ¯É÷Ì£¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢°ú¤Â³¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÌÃ²ÛÅ¹¡ÖÄá²°µÈ¿®¡×¤Î¥³¥é¥ÜÏÂ²Û»Ò¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î Ì´¤ÎÀô¤ÎÀ±¤³¤Ð¤³¡×¤Ï¡¢6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢Äá²°µÈ¿®IRODORI¡ÊµþÅÔ±ØÈ¬¾ò¸ý1³¬¡Ë¤ÈÄá²°µÈ¿® TOKYO MISE¡ÊÅìµþÅ¹¡Ë¤Ç7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡£
¡¡(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.