¡Ú¸ÅÇÏ¡¦ÃíÌÜÇÏÆ°¸þ¡Û¹â¾¾µÜµÇ°£µÃå¤Î¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¤Ï£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤¬ÂçÌÜÉ¸
¡¡½Õ¤Ï¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç£µÃå¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¤Ç£±£²Ãå¤À¤Ã¤¿¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÈÂ¼·½»Ê±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¡Ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡Ê£¹·î£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¡£¡Ö½ë¤µ¤Ê¤É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÊÁ°¾¥Àï¤ò¡Ë¶´¤à¤«¤Ê¤É¤Ï¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈµÈÂ¼Ä´¶µ»Õ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤·¤é¤µ¤®£Ó¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¡¼¥×¥«¥ë¥à¤ÈÆ±£³Ãå¤Î¥³¥ì¥Ú¥Æ¥£¥È¡¼¥ë¤ÏÃæµþµÇ°¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤³¤³¤Ï°ÂÅÄµÇ°£·Ãå¤Î¥¨¥³¥í¥ô¥¡¥ë¥Ä¤â»²Àï¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë£³Ãå¤Î¥·¥é¥ó¥±¥É¤Ï¿·³ãµÇ°¡Ê£¸·î£³£±Æü¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢Æ±£µÃå¤Î¥¢¥ê¥¹¥ô¥§¥ê¥Æ¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡Ê£¸·î£³Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò»ëÌî¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌÜ¹õµÇ°¤Ç£¶Ãå¤À¤Ã¤¿¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¤Ï²£»³Éð»Ëµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç»¥ËÚÆü·Ð¾Þ¡Ê£··î£²£·Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¥¢¥ó¥¿¥ì¥¹£Ó£·Ãå¸å¡¢Åì³¤£Ó¡Ê£··î£²£·Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¦¥ë¥¹¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÉðËµ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼¹¤ë¡£´Ø²°µÇ°¡Ê£··î£²£·Æü¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë»²ÀïÍ½Äê¤Î¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¡£