ÊõÄÍµÇ°À©¤·¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¡½©¤ÏÅ·¹Ä¾ÞÌÜÉ¸
¡¡15Æü¤ÎÊõÄÍµÇ°¤òÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´4¡áÀÐ¶¶¡¢Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î2Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´ÉÍý¤¹¤ëÀÐ¶¶»Õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê¾¾ËÜ¹¥Íº»á¡Ë¤Ë³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë1²ó»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÒ¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍµÇ°¤òÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï³®ÀûÌç¾Þ»²Àï¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤â´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¾¡ÉéÉþ¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥µ¥à¥½¥ó¤Ï2008Ç¯¤ËÉðË¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©Àï¤·10Ãå¡¢¤Þ¤¿Éã¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤â2014Ç¯¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ14Ãå¡£¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½Õ¤Î¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¡Ê5Ãå¡Ë¤ËÂ³¤¯³¤³°±óÀ¬¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£´û¤Ë·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤«¤éÊüËÒ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¾ì¤ÏµÙÍÜ¤·¤Æ½©¤Ï¹ñÆâ¤ÎÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£