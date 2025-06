【「うる星やつら」ラベル・ウイスキー】 抽選予約受付期間:7月9日12時~7月15日23時59分 「ラムちゃん」ラベル/ベン・ネヴィス1998 価格:59,950円 「ラムちゃん」ラベル/シークレットハイランド2004 価格:25,300円

ウイスキー専⾨サイト「WHISKY MEW」はマンガ「うる星やつら」のラベル・ウイスキーを2種類発売する。抽選予約受付期間は7月9日12時から7月15日23時59分まで。価格はそれぞれ59,950円(ベン・ネヴィス1998)、25,300円(シークレットハイランド2004)。

本商品は、ウイスキー評論家・山岡秀雄氏が選んだウイスキーに「うる星やつら」のイラストを使用したラベルを合わせたもの。ラベリングされるウイスキーには、ベン・ネヴィス1998と、シークレットハイランド2004がチョイスされている。

「うる星やつら」は高橋留美子氏のデビュー作で、女好きで運の悪い主人公・諸星あたると、彼を愛する一途な宇宙人美少女・ラムを中心に架空の町、友引町や宇宙や異次元などを舞台にしたドタバタラブコメディ。2022年から2023年には36年ぶりに再度テレビアニメ化されている。

なお、本商品は抽選販売となっており、「WHISKY MEW」公式サイトにて抽選に参加できる。

(C)高橋留美子/小学館

(C)Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd. All rights reserved.