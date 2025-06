日本でも週末興行収入No.1スタートを記録し、世界中で大ヒット上映中のディズニー実写版『リロ&スティッチ』

そんな世界中で巻き起こっている“スティッチ旋風”の中、6月26日の「スティッチの日」を記念して、ディズニーのプレイリストカバーが「スティッチ」にジャックされます!

さらに、映画、テレビ・シリーズ、カバーなどさまざまな「スティッチ」の楽曲を一挙に集めたプレイリスト『アルティメット・スティッチ・プレイリスト』も公開されるほか「スティッチの日」をお祝いする音楽企画が実施されます。

6月26日「スティッチの日」記念企画 ディズニー プレイリストカバー「スティッチ」ジャック

該当プレイリスト:

ディズニー・ヒッツディズニー・サマー・ソングス一緒に歌おうディズニー・ソングス!ディズニー・リイマジンド・ジャパンディズニー・クラシックスLilo & Stitch Official PlaylistMoana Official PlaylistMufasa: The Lion King Official PlaylistDisney Favorites

6月26日「スティッチの日」を記念して、ディズニーのプレイリストカバーを「スティッチ」がジャック!

「スティッチの日」は「スティッチ」が銀河連邦の天才科学者「ジャンバ博士」によってつくられ、通称試作品626号であることから由来しています。

そんな「スティッチの日」を記念して、いたずら好きの「スティッチ」がディズニーのプレイリストカバーにも襲来。

カバーが「スティッチ」のデザインにジャックされています☆

※一部音楽配信サービスでカバーは異なります

※一部音楽配信サービスでのみ配信されているプレイリストもあります

※プレイリストのカバー・イメージは変更になる場合があります

スティッチを彩る音楽を一挙に収録した『アルティメット・スティッチ・プレイリスト』も公開

映画、テレビ・シリーズ、カバーなどスティッチのさまざまな名曲が一挙に楽しめる『アルティメット・スティッチ・プレイリスト』も公開。

「ハートメラメラダンス」で大きな話題を集めているTravis Japanが歌う日本版エンドソング「バーニング・ラヴ」や劇中歌「Hawaiian Roller Coaster Ride」など実写版『リロ&スティッチ』の楽曲も収録されています。

さらにアニメーション版の楽曲やテレビ・シリーズの楽曲で“スティッチ旋風”にあわせてストリーミングでの再生数が急上昇している「アロハ・エ・コモ・マイ」、平井大さん、AAAなど有名アーティストによるカバーも収録されています。

「スティッチの日」スペシャル企画:Stationhead『リロ&スティッチ』の音楽の魅力を語りつくすリスニング・パーティー

開催日時:2025年6月26日(木)19:15〜 ※開始時間は前後する可能性があります

スペシャルMC:宮島咲良さん

特設ページ:https://www.universal-music.co.jp/lilo-and-stitch/news/2025-06-18/

「スティッチの日」当日には『リロ&スティッチ』に欠かせない音楽の魅力を語りつくすStationheadによるリスニング・パーティーを開催。

実写版の音楽はもちろん、アニメーション版の楽曲やアーティストによるカバー曲も放送予定で、あらゆる「スティッチ」の音楽を楽しめる内容が予定されています。

スペシャルMCとしてディズニー好きとして知られる宮島咲良さんが登場。

「スティッチ」ファンの方々と一緒に音楽の魅力を語っていただきます。

さらに、日本版エンドソングを担当したTravis Japanの皆様からのスペシャル・ボイスコメントも放送予定です。

※企画への参加はStationheadのアプリを使用するため、参加方法・詳細は特設ページを確認ください

※イベントの開催・内容は予告なく変更になる場合があります

UNIVERSAL MUSIC STORE限定「スティッチの日」記念プレゼントキャンペーン

詳細ページ:https://umusic.jp/ep9z1A1m

実写版『リロ&スティッチ』オリジナル・サウンドトラックCDをUNIVERSAL MUSIC STOREで購入された方限定の「スティッチの日」記念プレゼントキャンペーンも実施。

先着で非売品のオリジナル・アイマスクやクッションなど映画グッズが付いてきます。

6月26日の「スティッチの日」をお祝いする音楽イベントも実施される特別な企画。

「スティッチ」がジャックしたディズニー プレイリストカバー情報などをまとめて紹介しました☆

