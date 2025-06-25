「アーケードアーカイブス クレイジーバルーン」が6月26日に配信開始！風船を操作してイバラの迷路を進んでGOALを目指すアクション
【アーケードアーカイブス クレイジーバルーン】 6月26日 配信予定 価格： PS4版 837円 Nintendo Switch版 838円 プレイ人数：1～2人
(C) TAITO CORPORATION
ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用アクション「アーケードアーカイブス クレイジーバルーン」の配信を6月26日より開始する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。
「クレイジーバルーン」は1980年にタイトーから発売されたアクションゲーム。左右に揺れ続ける風船を操作してイバラの迷路を進み、GOALへと向かっていく。イバラが突然動いたり、画面全体がスクロールしたりするなど、数々の仕掛けがプレーヤーに襲いかかる。
公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！
公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。
6月26日19時からは「クレイジーバルーン」についての番組が配信される。番組には、タイトーの外山氏と元タイトーで「クレイジーバルーン」開発者の安川登氏が出演する予定。
□YouTube ハムスターチャンネルのページ
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