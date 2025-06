◇バレーボールネーションズリーグ2025 予選ラウンド第2週(25日〜29日)

25日からブルガリアで開催される、バレーボールネーションズリーグ2025 予選ラウンド第2週。

日本バレーボール協会は25日、この大会に出場する日本代表チームの選手14人を発表しました。

主将は、中国大会に引き続き、富田将馬選手が務めます。

今大会では新たに三輪大将選手、と中国大会でリザーブ選手だった西山大将選手、中国大会最初の2戦でリザーブだった永露元稀選手が出場選手に登録されました。また、リザーブ選手に今年初代表の後藤陸翔選手が選出されています。

予選リーグ第2週の初戦は、25日の午後7時30分(日本時間26日午前1時30分)から、ブルガリアと戦います。

◇予選ラウンド第2週

・25日午後7時30分(日本時間26日午前1時30分)日本×ブルガリア

・26日午後3時(日本時間午後9時)日本×フランス

・27日午後4時(日本時間午後10時)日本×ウクライナ

・29日午後0時(日本時間午後6時)日本×スロベニア

◇出場選手(番号は背番号)

4 宮浦健人 OP

5 大塚達宣 OH

9 大宅真樹 S

11 富田将馬 OH (主将)

13 小川智大 L

15 甲斐優斗 OH

16 村山豪 MB

18 西山大翔 OP

21 永露元稀 S

22 藤中颯志 L

23 エバデダン ラリー MB

26 山崎彰都 OH

29 三輪大将 MB

32 佐藤駿一郎 MB

◇リザーブ選手34 後藤陸翔 OH