µµÅÄµþÇ·²ð¤Î¥Ô¥«¥½·âÇË¤ò¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬Í½ÁÛ¡Ö¾¡¤Ä²ÄÇ½À¡¢Á´Á³¤¢¤ë¡£¥Í¥êÀï¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé£²£³°Ì¡¦µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£²£¶¡á£Ô£Í£Ë¡Ë¤¬£··î£±£¹Æü¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤Ïº£Ç¯£²·î¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£·¥é¥¦¥ó¥É£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡£¥Í¥ê¤ÏºòÇ¯£µ·î¤ËÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤«¤é¥×¥í½é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢º£²ó¤Î¥Ô¥«¥½¤â¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È£±£²·î¤ËÂÐÀï¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¡¦µþ¸ý¹É¿Í¡Ê£³£±¡á¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¥Ô¥«¥½¤ÈµþÇ·²ð¤Î°ìÀï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡µþ¸ý¤Ï¡¢µþÇ·²ð¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å¤Ï¡ËÌµÌ¾¤ÊÁª¼ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÌµÌ¾¤ÎÁª¼ê¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¸½ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÆàÎÉ°æÍãÁª¼ê¡Ê£Ò£Ë³÷ÅÄ¡Ë¤Ë¤â²áµî¤Ë£Ë£Ï¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼å¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¡Ö¡Ê¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤¬¡ËÄ´À°»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏµµÅÄÁª¼ê¤Ï¾¡¤Ä²ÄÇ½À¡¢Á´Á³¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆÍ½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤¤¤¦Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖµµÅÄÁª¼ê¤È¤Ï¤«¤ß¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡£¥Í¥êÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤ë¤È»×¤¦¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆµµÅÄÁª¼ê¤Ïà¤¢¤Ã¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«á¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡£°Æ³°¡¢ÀÜÀï¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅ¸³«¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍ½ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï£µ£°£µ£°¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¾¡ÇÔ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È½ÄêÉé¤±¤«¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥¥·¥³¿Í´ó¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Á´Á³¡¢ÉáÄÌ¤ËÀï¤¨¤ë¡£²¿¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ÏÁ´Á³¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¹¥¾¡Éé¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£