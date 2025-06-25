茨城・東海村で震度4 東京 千葉 埼玉などでも揺れ 茨城県沖が震源 マグニチュードは4.3の地震 津波の心配なし【地震情報】
6月25日午後1時51分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さは約50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
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■震度4□茨城県 東海村
■震度3□茨城県 水戸市 日立市 常陸太田市 笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 城里町 大子町 土浦市 石岡市 鉾田市
■震度2□千葉県 野田市 白井市
□茨城県高萩市 北茨城市 大洗町 下妻市 取手市 つくば市 茨城鹿嶋市 筑西市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 行方市 美浦村
□栃木県大田原市 宇都宮市 小山市 真岡市 下野市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 栃木那珂川町
□福島県白河市 田村市 泉崎村 棚倉町 矢祭町 玉川村 浅川町
■震度1□東京都 東京千代田区 東京渋谷区 東京中野区 東京足立区 東京江戸川区 調布市
□千葉県千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉美浜区 市川市 船橋市 成田市 習志野市 柏市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 八街市 印西市 富里市 酒々井町 栄町 銚子市 東金市 旭市 匝瑳市 香取市 山武市 神崎町 多古町 芝山町 横芝光町
□埼玉県熊谷市 行田市 加須市 本庄市 東松山市 羽生市 深谷市 久喜市 滑川町 嵐山町 ときがわ町 埼玉美里町 さいたま西区 さいたま北区 さいたま見沼区 川越市 川口市 春日部市 北本市 三郷市 蓮田市 幸手市 宮代町
□茨城県茨城古河市 結城市 龍ケ崎市 常総市 牛久市 潮来市 守谷市 坂東市 神栖市 つくばみらい市 阿見町 八千代町 五霞町 境町 利根町
□栃木県日光市 那須塩原市 塩谷町 那須町 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 栃木さくら市 那須烏山市 上三川町 野木町 高根沢町
□群馬県沼田市 片品村 前橋市 桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 渋川市 板倉町 千代田町 大泉町 邑楽町
□福島県郡山市 須賀川市 二本松市 本宮市 川俣町 鏡石町 天栄村 塙町 鮫川村 石川町 平田村 古殿町 小野町 いわき市 福島広野町 川内村 浪江町 葛尾村 檜枝岐村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。